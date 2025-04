Thalassocratie US : Après la fixation sur le canal de Panama, Washington se tourne vers Gibraltar...

Selon l’ordre d’enquête dévoilé par la Commission fédérale de la navigation maritime (FMC) et publié dans le registre fédéral US, le détroit de Gibraltar est reconnu comme l’un des corridors maritimes les plus fréquentés au monde. Cette zone est caractérisée par une circulation dense et un espace limité pour les grands navires, ce qui accroît considérablement le risque de collisions, d’engorgement et de retards, en particulier durant les périodes de pointe.

Les défis rencontrés dans cette voie de navigation sont exacerbés par des facteurs environnementaux. Des courants puissants, des vents forts et un brouillard fréquent compliquent le passage des navires. De plus, des enjeux géopolitiques ainsi que des préoccupations environnementales liées aux déversements de pétrole et à la pollution, viennent s’ajouter aux problèmes de sécurité, faisant face à des pratiques criminelles telles que la contrebande.

Selon la même source, le détroit de Gibraltar s’inscrit dans une liste de points d’engorgement ciblés par la commission affiliée au gouvernement américain, le canal de Suez, le canal de la Manche, le détroit de Malacca, le couloir maritime du Nord, le détroit de Singapour et le canal de Panama étant également inclus. A noter que cette stratégie a pour objectif de réguler le transport maritime commercial aux Etats-Unis, tout en menant des missions de supervision plus larges dans ce secteur crucial.

L’enquête prévue n’est pas simplement un exercice de routine. Elle a pour objectif de déterminer si les restrictions observées dans ces points névralgiques ont effectivement engendré des conditions de fret défavorables, attribuables à des lois, réglementations ou pratiques mises en œuvre par des gouvernements étrangers, ou à des méthodes employées par des propriétaires ou opérateurs de navires battant pavillon étranger. Par ailleurs, il est prévu de donner l’occasion aux parties mises en cause de présenter leurs réponses ainsi que des recommandations pour atténuer la situation actuelle, avant le début des sessions d’audition.