Terrorisme : Services marocains et espagnols démantèlent une cellule Daech

Le BCIJ indique que les interventions de terrain menées simultanément dans ce cadre ont permis d’interpeller deux individus à Tanger par des éléments de la Force spéciale de la DGST. Les services de sécurité espagnols ont arrêté le «chef» de cette cellule terroriste dans la ville de Majorque.

A ce stade, les premiers résultats des enquêtes indiquent que les membres de la cellule arrêtés au Maroc sont impliqués dans le financement et le soutien logistique au profit de combattants actifs au sein des branches de Daech dans la région du Sahel subsaharien et en Somalie. Le chef de cette cellule est soupçonné d’avoir planifié l’exécution d’un attentat terroriste en Espagne suivant le mode opératoire du terrorisme individuel.

Pour les besoins de l’enquête judiciaire, les deux suspects arrêtés à Tanger ont été placés en garde à vue, dans le cadre des investigations menées par le BCIJ sous la supervision du parquet chargé des affaires de terrorisme.

Cette nouvelle opération sécuritaire vient couronner un long processus de coopération entre les services sécuritaires marocains et leurs homologues espagnols. Elle illustre l’importance du partenariat stratégique bilatéral dans le domaine sécuritaire, ayant permis le démantèlement de plus de 30 cellules terroristes depuis 2014 dans les deux pays.