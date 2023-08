Tension russo-otanienne : V. Poutine rend hommage à la marine

L’occasion pour le président russe de féliciter ses marins et d’annoncer la construction de nouveaux bâtiments, une trentaine livrables au courant de l’année. Devant les dirigeants burkinabé Ibrahim Traoré, malien Assimi Goïta, congolais Denis Sassou-Nguesso et érythréen Isaias Afwerki, le maitre du Kremlin a salué les équipages courageux des navires et des sous-marins russes, et notamment ceux de la flotte de la mer Noire qui jouent un rôle important dans l’offensive en Ukraine : celle-ci prend part régulièrement à des bombardements. « Nos marins donnent toute leur force, montrent un véritable héroïsme et se battent vaillamment, comme nos grands ancêtres », a souligné V. Poutine, sans faire aucune allusion aux opérations qui se déroulent actuellement en Ukraine.

L’occasion encore pour le président russe de préciser que Moscou renforçait constamment la puissance de sa marine. Au total, 45 navires de surface et sous-marins, ainsi que 3 000 marins participaient à la parade dans l’ancienne capitale impériale à l’occasion de la Journée de la flotte russe, une fête que les Russes célèbrent chaque année dans tout le pays, de la mer Baltique à Vladivostok en passant par la mer Caspienne.

A signaler qu’une attaque nocturne de drones ukrainiens contre Moscou a été déjouée le même jour, tandis qu’une vague a aussi été éliminée au-dessus de la péninsule de Crimée, ont annoncé les autorités russes. « Des drones ukrainiens ont attaqué cette nuit. Les façades de deux tours de bureaux de la ville ont été légèrement endommagées. Il n’y a pas de victimes ni de blessés », a rapporté Sergueï Sobianine, maire de Moscou, sur Telegram. L’attaque, de trois drones au total, a été déjouée, a indiqué le ministère russe de la Défense, ajoutant que l’un avait été abattu et que les deux autres, « neutralisés par la guerre électronique », s’étaient écrasés sur un complexe de bâtiments.

L’agence TASS a de son côté indiqué qu’une personne avait été blessée lorsque le bâtiment IS Quarter du centre d’affaires Moskva City a subi une explosion. L’aéroport international Vnoukovo, dans le sud-ouest de Moscou, a été brièvement fermé au trafic et les vols déroutés, a aussi rapporté TASS, citant les services d’aviation, avant d’annoncer leur reprise peu après.

Les attaques contre Moscou et ses environs, situés à près de 500 kilomètres de la frontière ukrainienne, étaient assez rares depuis le début du conflit en février 2022, jusqu’à ce que plusieurs incursions de drones se produisent en 2023. Dans la nuit, la péninsule de Crimée était ciblée. « 25 appareils ont été signalés, 16 d’entre eux ont été détruits, 9 ont été supprimés par des moyens de guerre électronique », a déclaré le ministère de la défense de la Russie, précisant que ces derniers se sont abattus dans la mer Noire.

A souligner également que sur le plan diplomatique, l’Arabie saoudite prévoit d’organiser des pourparlers les 5 et 6 août pour discuter des moyens de promouvoir la paix en Ukraine, en présence de représentants de Kiev, de puissances occidentales et des pays en développement, soit près de 30 pays… mais sans la Russie. Washington a accusé Riyad de prendre le parti de la Russie en maintenant les prix du pétrole élevés. En mai, le Royaume avait accueilli le président ukrainien lors d’un sommet de la Ligue arabe. Volodomir Zelensky y avait accusé certains dirigeants arabes de fermer les yeux sur les atrocités commises par les Russes.

L’Arabie saoudite a également été choisie pour accueillir ces prochains pourparlers en raison de ses liens avec la Chine. Les Occidentaux espèrent d’autant plus voir la Chine se faire une place lors des discussions de Djeddah que Pékin a plusieurs fois répété être en train de travailler sur un plan de paix pour l’Ukraine. Elle n’a cependant pas participé aux premières discussions qui se sont tenues à Copenhague le mois dernier. Lors de ce sommet, les points de vue de l’Ukraine et de la plupart des pays en développement présents étaient très divergents, Kiev demandant la restitution de tous les territoires occupés et exigeant que les troupes russes quittent le pays avant l’ouverture de pourparlers de paix. Avec ces pourparlers, Riyad met donc en œuvre son dernier effort diplomatique lié au conflit.