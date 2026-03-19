Tension entre Rabat et Dakar sur la Coupe d’Afrique 2025 : La FRMF salue la décision de la CAF alors que l’Etat sénégalais crie au scandale

Dans un communiqué, la fédération marocaine estime que cette décision « renforce le respect des lois » et contribue à la stabilité des compétitions internationales. Elle rappelle, en outre, avoir engagé cette procédure après des incidents ayant conduit à la suspension de la rencontre, en insistant sur le fait que sa démarche ne visait pas à contester la performance sportive, mais à faire appliquer strictement les règles et garantir « l’intégrité et l’équité » de la compétition.

Selon le texte, la décision d’appel intervient après un premier jugement de la commission de discipline, contre lequel la fédération marocaine avait introduit un recours.

La FRMF affirme avoir respecté l’ensemble des procédures, en présentant ses observations et en participant aux audiences, et estime que cette décision pourrait contribuer à clarifier l’application des règlements dans des cas similaires. Elle indique enfin qu’elle continuera à défendre une application «stricte et équitable» des règles, tout en se projetant vers les prochaines échéances, dont la Coupe du monde et la Coupe d’Afrique des Nations féminine. La fédération a également salué les équipes ayant participé à la dernière CAN organisée au Maroc, qu’elle qualifie de moment marquant pour le football africain.

Le Sénégal a réagi avec « regret et indignation » après le retrait par le Jury d’Appel de la Confédération africaine de football (CAF) du titre de Champion d’Afrique 2025 à son équipe nationale, a indiqué mercredi un communiqué de la présidence. Bassirou Diomaye Faye a demandé au gouvernement, et notamment au ministre chargé des Sports, de « prendre toutes les dispositions rapides et indiquées » avec la FSF pour déposer les recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

La décision de la CAF a provoqué une vive réaction politique à Dakar. Le Sénégal entend contester officiellement le retrait de son titre de champion d’Afrique 2025, et défendre son équipe nationale sur la scène continentale.

Dans un communiqué officiel, les autorités sénégalaises ont qualifié cette décision d’« inédite », « marquée par une gravité exceptionnelle » et « en contradiction directe avec les principes fondamentaux de l’esprit sportif, notamment l’équité, la loyauté et le respect de la vérité du terrain ». Selon elles, « elle résulte également d’une lecture manifestement erronée des règlements, conduisant à une décision totalement illégale et profondément injuste ».

Le gouvernement sénégalais a même taxé la CAF de « porter un coup sérieux à sa propre crédibilité et à la confiance légitime que les peuples africains placent dans les institutions sportives continentales », puisqu’elle aurait remis en cause un résultat obtenu à l’issue d’un match disputé dans la régularité et remporté dans le respect des règles du jeu, d’après la déclaration. Selon cette dernière, le Sénégal ne saurait tolérer « une décision administrative venant effacer l’engagement, le mérite et l’excellence sportive» et rejette catégoriquement «cette tentative injustifiée de retrait du titre ».

Le gouvernement sénégalais est allé jusqu’à demander « l’ouverture d’une enquête internationale indépendante sur des soupçons de corruption au sein des instances dirigeantes de la CAF » et assuré recourir à « toutes les voies appropriées, y compris devant les instances judiciaires internationales compétentes, pour garantir la justice et rétablir la primauté du résultat sportif ».

Le communiqué du gouvernement a également abordé la question des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc pour hooliganisme. Dans cette déclaration, il a « renouvelé la solidarité de la nation » avec les mis en cause, tout en se disant « pleinement mobilisé pour suivre cette affaire et aboutir à une issue positive dans les meilleurs délais ».

Le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Sow, a exprimé son mécontentement concernant la décision de la Confédération africaine de football (CAF) d’attribuer le titre de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2025) au Maroc. Dans des déclarations rapportées par les médias de son pays, il a affirmé que cette décision était entachée d’irrégularités. « Ce qui s’est passé ce matin, c’est que nous avons été convoqués pour une audience par visioconférence, où chaque partie a présenté ses arguments. Notre avocat, M. Sidou Diane, devait commencer les plaidoiries, mais nous avons été laissés en attente pendant deux heures. Vers une heure de l’après-midi, alors que la session était toujours ouverte, nous avons été surpris à 13h30 par un message indiquant que la session était terminée sans qu’aucune plaidoirie n’ait eu lieu », a-t-il argué, ajoutant que vers 21h30, la FSF a été notifiée de la décision de la CAF.

Le responsable sénégalais a estimé que la décision avait été prise en dehors de tout cadre juridique acceptable, au point de la qualifier de « transgression sans fondement juridique ». « Depuis le matin, nous savions qu’il y avait quelque chose que le Nigérian devait exécuter », a-t-il avancé, faisant référence à la présidente de la Commission d’appel, Roli Daibo Harriman. A. Sow a par ailleurs confirmé que la FSF ferait appel au Tribunal arbitral du sport (TAS), tout en décrivant l’instance continentale de football comme «corrompue».

Le jury d’appel de la CAF a rendu sa décision, considérant le Sénégal comme ayant déclaré forfait pour la finale de la CAN 2025 pour avoir quitté volontairement la pelouse pendant le temps de match, sans l’autorisation de l’arbitre. La victoire a ainsi été attribuée au Maroc, par le score acquis de 3-0. En cas d’interruption de jeu pour protester contre l’arbitrage pendant la CAN, des dispositions continentales s’appliquent en effet, conformément à l’article 82 du Règlement disciplinaire de la CAF. L’équipe peut perdre par forfait (3-0), recevoir une lourde amende, être exclue de la compétition, ou voir ses joueurs et officiels suspendus.