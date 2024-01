Tension à la frontière libano-israélienne : Montée en puissance du Hezbollah…

Le Hezbollah précise que cette attaque est « une riposte aux attaques israéliennes contre les civils, dont la dernière est celle perpétrée contre le centre de défense civile bénévole « l’Organisation pour la Santé », dans le village sud-libanais Hanine ».

Selon la municipalité israélienne de cette colonie située à 4 km de la frontière avec le Liban, 7 roquettes se sont abattues sur elle et le système d’alerte a retenti à deux reprises. Les médias israéliens ont rapporté que le courant a été coupé dans cette colonie. Le président du Comité de colonisation Margelot a raillé Yoav Galant, ministre de la Sécurité du gouvernement de l’occupation israélien, qui avait promis de ramener le Liban à l’âge de pierre. Sauf qu’à la fin, ce sont les colonies israéliennes qui sont devenues « sans électricité et sont revenues à l’âge de pierre », a-t-il souligné.

Les combattants du Hezbollah ont effectué dans l’après-midi quatre opérations. Il s’agit de tirs d’obus contre un attroupement de soldats israéliens dans l’entourage de Birket Richa qui succède à un autre ayant visé un autre attroupement à Tal Chaer.

En plus de cela, des roquettes ont été tirées contre la position al-Ramta, dans les fermes de Chebaa occupées, dans le secteur oriental de la frontière alors que précédemment, des armes appropriées ont été activés contre la position al-Malikiya.

En milieu de journée, la résistance a évoqué aussi des tirs de roquettes contre un quatrième rassemblement dans l’entourage de colline al-Tayhate et Jabal Nazer.

Dans la matinée, la résistance n’a pas chômé. Un rassemblement de soldats à proximité du site de Metula, a été ciblé avant que des tirs appropriés ne visent un autre rassemblement à proximité du site d’Al-Baghdadi, y causant des pertes confirmées. A la même heure, des équipements d’espionnage de la colline Cobra dans le secteur occidental, ont été détruits.

Face à l’aveuglement des moyens d’espionnage israéliens érigés tout le long de la frontière avec le Liban, il y a lieu de signaler que le Hezbollah a averti les Libanais de tomber dans le panneau des sionistes. « L’ennemi israélien a eu recours à des contacts avec certaines de nos chères familles à partir de numéros de téléphone qui semblent être libanais, via des réseaux fixes et cellulaires, dans le but de s’enquérir de certaines personnes, de leur localisation et de l’état de certaines maisons », a averti le Hezbollah. « Nous appelons notre cher peuple en général, en particulier les habitants des villages frontalières, à ne pas répondre et fournir des informations à l’appelant…, et à immédiatement couper l’appel, puis rapidement informer les autorités concernées », a-t-il ajouté.

Les médias israéliens ont pour leur part fait état des tirs de plusieurs missiles antichar contre les colonies de Metulla et Admit en Galilée. Selon des médias israéliens, des roquettes lancées depuis le Liban se sont abattus sur les montagnes de Rmeim en Haute Galilée. Les mêmes médias ont ajouté que deux missiles antichar ont été lancés depuis le sud du Liban vers la colonie Admit en Galilée occidentale suivis par un autre lancé depuis le sud du Liban vers la colonie de Metulla

A rappeler que l’émissaire américain, Amos Hochstein, coordinateur spécial du président Biden pour la sécurité de l’énergie, appelle depuis Beyrouth à une « solution diplomatique » pour mettre fin aux violences et aux craintes à la frontière israélienne. « Nous devons trouver une solution diplomatique qui permettrait aux Libanais de rentrer dans leurs foyers dans le sud du Liban (…) et aux Israéliens de revenir dans leurs maison dans le nord », a-t-il plaidé devant les journalistes, après des rencontres avec les hauts responsables libanais.

A. Hochstein, qui s’était rendu la semaine dernière en Israël, a rencontré jeudi Nabih Berri et Najib Mikati respectivement président du Parlement libanais et Premier ministre. Cet émissaire avait mené une médiation entre le Liban et Israël qui avait abouti, en octobre 2022, à la signature par les deux pays d’un accord délimitant leur frontière maritime, rappelle l’AFP. Cela avait assuré la répartition de gisements gaziers offshore en Méditerranée orientale.

Selon la télévision israélienne Channel 12, les sirènes d’alerte ont retenti 934 fois depuis le 7 octobre dans les colonies du nord. Autant dire que le front est particulièrement incandescent…