Alors que l’entité sioniste bombarde toujours Gaza : A.Blinken fait miroiter la paix avec Israël pour endiguer l’Iran !

Alors que les bombardements israéliens dans le sud et le centre de la bande de Gaza se poursuivent malgré la promesse, faite par Israël, de passer à une campagne plus ciblée pour préserver les civils et de retirer une partie de ses troupes de l’enclave palestinienne, l’Afrique du Sud a demandé jeudi à la Cour mondiale d’ordonner à Israël de suspendre immédiatement son opération militaire à Gaza, où elle affirme qu’Israël a une « intention génocidaire » contre les civils palestiniens. Israël répondra à ces allégations vendredi.

Selon un bilan annoncé jeudi 11 janvier par le ministère de la Santé du Hamas, 23 469 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début de la guerre, le 7 octobre. Les morts sont en majorité des femmes, des adolescents et des enfants. On dénombre près de 60 000 blessés. L’armée d’occupation israélienne a commis 10 massacres contre les familles durant les 24 dernières heures causant 112 morts et 194 blessés. Plus, 8 martyrs supplémentaires ont été recensés dans un raid israélien qui a visé un véhicule civil dans le quartier al-Manara au sud-est de la bande de Gaza.

La veille, au moins 20 personnes ont été tuées dans une frappe ayant atteint un immeuble de deux étages dans la ville de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, près de l’hôpital des Martyrs d’al-Aqsa, selon le service des urgences de l’unité de santé. Le même jour, quatre employés de la Société du Croissant-Rouge palestinien (SCRP) ont été tués lorsque leur ambulance a été touchée par une frappe israélienne sur la route principale près de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, a indiqué la CRP. Deux passagers de l’ambulance ont été blessés et sont décédés plus tard.

Face à tout cela, le Premier ministre israélien estime que le dossier intenté par Pretoria est la preuve d’un « monde sens dessus dessous ». Israël « est accusé de génocide au moment où il combat le génocide », s’offusque-t-il dans une déclaration vidéo. « Une organisation terroriste a commis le pire crime contre le peuple juif depuis l’Holocauste et voici que quelqu’un vient la défendre au nom de l’Holocauste. Quel culot ! » « Nous combattons les terroristes, nous combattons les mensonges », défend-il. Israël, conclut Benyamin Netanyahu, « continuera » de ce faire « jusqu’à la victoire totale ».

Sur Telegram, le Hamas estime que Pretoria a fait la démonstration de « sa position de principe en faveur de notre peuple palestinien » et de son « rejet des crimes brutaux de l’occupation ». Le groupe félicite l’Afrique du Sud pour cette prise de position, et dit espérer la fin des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Le Hamas espère également qu’Israël sera poursuivi pour génocide. Selon la chaîne d’information Al Jazeera, Basem Naim, responsable du Hamas, « salue » également le rôle joué les Sud-Africains. Il espère notamment que les victimes palestiniennes obtiendrons justice.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères estime que l’affaire de l’Afrique du Sud devant la CIJ est un événement historique et que ce qui encourage Israël à commettre des crimes, c’est « l’échec international et les pays complices qui fournissent à Israël des armes létales, un soutien politique et l’utilisation du droit de veto dans les organes internationaux », rapporte la chaine quatarie. « Tenir Israël – la puissance occupante illégale – pour responsable en utilisant tous les outils juridiques, et par le biais des institutions judiciaires internationales et de l’application de la loi internationale, est l’objectif principal de la stratégie juridique de l’État de Palestine, et le cœur du mouvement diplomatique et international », a déclaré le ministère dans un communiqué.

A l’issue de la tournée du secrétaire d’État US dans la région durant quatre jours, A. Blinken a estimé jeudi au Caire qu’un rapprochement entre Israël et les pays arabes qui, dans leur majorité, ne le reconnaissent pas, serait « le meilleur moyen d‘isoler l’Iran et ses supplétifs ». Le responsable US fait ainsi grand cas du danger du « croissant chiite » remisé…

Plus, il a dit ne pas penser que le conflit va s’intensifier, malgré une situation de plus en plus tendue à la frontière israélo-libanaise. Oubliant au passage de signaler que la fièvre s’est emparée de tout l’axe de résistance qui s’étend de l’Irak au Yémen.

Les dérivatifs empruntés par la diplomatie US ne trompent plus personne. Ceci est d’autant plus vrai que les perspectives restent bouchées face aux Palestiniens, dont l’Autorité de Ramallah reste prisonnière des promesses sans lendemain d’Oslo, n’en déplaise aux parties arabes qui sont tentés de marcher droit dans les pas de Washington.

A Gaza, force est de souligner que la résistance est encore loin d’avoir essuyé une quelconque défaite face à la machine de la mort déployée par l’entité sioniste à Gaza. La preuve, les Brigades al-Qods assurent avoir saisi un drone israélien de type Skylark à Jabalia au nord de la bande. Les Brigades al-Qods assurent, pour leur part, avoir visé un char israélien Merkava à l’aide d’un obus tandem à Jabaliya au nord de la bande de Gaza et bombardé avec des obus de mortier un attroupement de soldats ennemis à proximité de la région de Bani Souhaila, à l’est de Khan Younes, au sud de Gaza.