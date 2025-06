Tant que les USA bloqueront l’ONU : Les Sionistes persisteront dans leurs pogroms !

Tom Fletcher, chef des affaires humanitaires de l’ONU a estimé mercredi 4 juin que les dizaines de personnes tuées le 3 juin dans la bande de Gaza, alors qu’elles essayaient d’accéder à un centre de distribution de nourriture, sont le « résultat de choix délibérés » d’Israël. « Rien qu’hier, des dizaines de morts ont été constatées dans les hôpitaux après que les forces israéliennes ont annoncé avoir ouvert le feu. C’est le résultat d’une série de choix délibérés qui ont systématiquement privé deux millions de personnes des biens essentiels à leur survie », a écrit ce responsable de l’ONU, dans un communiqué. A Londres, le gouvernement britannique a demandé une enquête indépendante sur des tirs qui ont fait plusieurs dizaines de morts dimanche et mardi près d’un centre de distribution d’aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza. « Les civils désespérés qui ont enduré vingt mois de guerre ne devraient jamais risquer d’être tués ou blessés pour simplement se nourrir et nourrir leur famille », a déclaré au Parlement Hamish Falconer, secrétaire d’État aux Affaires étrangères, en demandant une enquête « immédiate et indépendante ». « Les nouvelles mesures prises par Israël pour l’acheminement de l’aide humanitaire sont inhumaines », a-t-il également déclaré. Au-delà du descriptif, rien d’incisif n’a été décidé à l’encontre de l‘entité sioniste et de ses dirigeants dont les mains baignent toujours dans le sang palestinien.

A signaler que la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par les Etats-Unis et Israël, va laisser ses centres fermés mercredi dans le territoire palestinien. Depuis que cette fondation a débuté ses opérations, après la levée très partielle d’un blocus total imposé par Israël pendant plus de deux mois, privant la population de Gaza de toute aide humanitaire, des dizaines de Palestiniens affamés ont été tués. « En 8 jours, au moins 110 Palestiniens sont tombés en martyrs dans les tirs de l’armée d’occupation et 490 autres ont été blessés », a indiqué le bureau médiatique du gouvernement de Gaza.

« Les centres de distribution seront fermés pour des travaux de rénovation, de réorganisation et d’amélioration de l’efficacité », a déclaré la GHF, organisation au financement opaque soutenue par les Etats-Unis et Israël, et avec laquelle l’ONU et les ONG refusent de collaborer en raison de préoccupations concernant ses procédés et sa neutralité, craignant qu’elle n’ait été créée pour servir les buts militaires d’Israël. Ses opérations reprendraient jeudi, a précisé la GHF.

Mardi, 27 personnes qui attendaient l’aide américaine près du rond-point dans la zone d’Al-Alam, à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, ont été tuées quand des soldats israéliens ont ouvert le feu « sur des milliers de civils », selon la Défense civile. L’armée d’occupation a argué mardi soir que « des soldats avaient procédé à des tirs de semonce (…) en direction de suspects qui s’approchaient d’une manière qui mettait en danger leur sécurité », annonçant l’ouverture d’une enquête pour faire « toute la lumière » sur ce qui s’est passé. La Maison Blanche a indiqué, et c’est le toupet, « étudier l’authenticité » des informations faisant état de tirs mortels. Pourtant, Antonio Guterres, secrétaire général de l’ONU, n’a pas hésité, lui, à « condamner » ces tirs, évoquant des pertes de vies « inconcevables ».

Dimanche un drame similaire a eu lieu au même endroit, au cours duquel l’armée israélienne a tué 31 personnes qui tentaient d’obtenir des colis alimentaires, selon les secours palestiniens. Volker Türk, Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’Homme, a dénoncé des « crimes de guerre ».

Tandis que l’armée israélienne nie avoir tiré sur des civils à proximité ou à l’intérieur de ce site, plusieurs sources médicales, dont le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), ont déclaré avoir reçu dimanche de très nombreux blessés dans le sud de Gaza, tout en précisant que ces personnes souffraient souvent de blessures par balle et avaient dit s’être trouvées aux abords de la distribution d’aide. Outre les 27 morts mardi à Rafah, la Défense civile a indiqué que 19 Palestiniens avaient été tués par l’armée israélienne à travers le territoire palestinien dévasté.

Dans la journée de mercredi, l’armée d’occupation a bombardé des tentes situées dans une école hébergeant des déplacés à l’ouest de Khan Younes tuant au moins 10 palestiniens dont des femmes et des enfants. En représailles à l’attaque du 7 octobre, l’armée d’occupation a tué plus de 54.510 Palestiniens, majoritairement des civils, et blessé plus de 120 mille, selon des données du ministère de la Santé à Gaza, jugées fiables par l’ONU.

Flottille menacée

La Marine israélienne n’a pas hésité à menacer la flottille humanitaire avec le but affiché de livrer de l’aide à Gaza, en affirmant être prête à « protéger l’espace maritime », a déclaré mardi le général de brigade Effie Defrin, porte-parole de l’armée d’occupation israélienne. « La Marine est mobilisée jour et nuit pour protéger l’espace maritime d’Israël et les frontières maritimes », a assuré le général sioniste lors d’un point de presse télévisé. « Dans ce cas aussi, nous sommes prêts », a-t-il ajouté en réponse à une question sur ce bateau parti dimanche de Catane, en Sicile, et ayant mis le cap sur le territoire palestinien de la bande de Gaza. « Je ne rentrerai pas dans le détail de la façon dont nous nous préparons » mais « nous avons acquis de l’expérience ces dernières années, et nous agirons en conséquence », a-t-il ajouté.

Le Madleen, voilier affrété par la Coalition de la flottille pour la liberté, a appareillé dimanche avec une douzaine de personnes à bord, parmi lesquelles la militante écologiste suédoise Greta Thunberg et l’eurodéputée française Rima Hassan. Le but de la mission est de livrer une cargaison d’aide humanitaire à Gaza en dépit du blocus maritime imposé par ‘Israël’ au petit territoire côtier palestinien dévasté par près de vingt mois de guerre génocidaire contre l’enclave palestinienne depuis le 7 octobre 2023.

« Ensemble nous pouvons ouvrir un corridor maritime citoyen vers Gaza », a écrit mardi la Coalition sur son compte X. Fondée en 2010, la Coalition est un mouvement international de solidarité avec les Palestiniens, avec une dimension humanitaire et de plaidoyer politique contre le blocus de la bande de Gaza mis en place par Israël depuis 2007.

Début mai, le Conscience, navire avec lequel la Coalition espérait récupérer des sympathisants, parmi lesquels Greta Thunberg, à Malte, puis se rendre à Gaza, a été endommagé par une attaque israélienne aux drones.

La situation humanitaire est désastreuse dans la bande de Gaza, où « 100% de la population » est « menacée de famine », selon l’ONU.

Soupçons autour de la GHF

La coalition Avocats pour la Palestine en Suisse (ASAP) a dévoilé que la plupart des membres de la Fondation humanitaire pour Gaza (GHF) qui s’est accaparée la distribution de l’aide humanitaire aux Gazaouis sont issus de l’armée et des services de renseignement américains et leur mission consiste à collecter des données dans le but de contrôler la bande de Gaza.

« L’organisation travaille avec une institution de sécurité appelée Safe Reach Solutions », a déclaré lundi Majed Abu Salama, chef de la coalition, sur sa page Facebook, rapporte le site d’information palestinien Quds News. « Elle est en train d’employer un grand nombre de militaires américains, de retraités militaires spécialisés, de personnel de sécurité et de renseignement visuel, pour un salaire de 1 000 dollars par jour, afin de collecter des données qui facilitent l’administration ou le contrôle de Gaza et pour sécuriser l’aide à Gaza à l’heure actuelle, avec des contrats allant de trois à six mois et renouvelés », asure-t-il.

« Lorsque les gens arrivent sur les sites de distribution, les habitants de Gaza sont surpris par la quantité de quadricoptères et d’autres avions et de salles d’observation qui entourent l’endroit à Rafah », relève M. Abu Salama. A ses yeux, « l’un des objectifs les plus importants de la société de sécurité est d’étudier de près l’action et la réaction de la société (gazaouie) épuisée, et de surveiller davantage les images numériques et les identités numériques pour un grand nombre de Gazaouis. » Selon lui, la société de sécurité a pour objectif de traiter ces datas visuels et d’identifier les membres du Hamas et d’autres combattants de la résistance.

Il a rappelé qu’il y a deux semaines, les partenaires de son organisation, issus de la Fondation Trail (procès international), avaient déposé deux dossiers auprès des deux organes du gouvernement suisse responsables, afin de suivre son travail et d’ouvrir une enquête. « Nous, à l’Alliance des avocats pour la Palestine en Suisse, coopérons au plus haut niveau pour restreindre le travail de la Fondation, révéler plus d’informations pour protéger les organisations humanitaires, affiliées aux Nations Unies, et d’autres institutions opérant sous couverture internationale, et ne pas accepter de traiter de la cause palestinienne avec cette perspective sioniste qui soutient le nettoyage des Palestiniens de leur terre et l’armement de tous ceux qui pourraient les tuer et les humilier », rappelle M. Abu Salama. Lequel a aussi révélé que le projet du port flottant qui avait été mis en place par l’administration Biden en 2024 sur la côte de Gaza avait comme directeur exécutif Nathan Mock, ancien directeur exécutif de World Kitchen. « Toutes deux travaillent également sous l’égide d’une autre fondation enregistrée en Suisse, la Fondation d’aide humanitaire maritime, qui aurait un lien avec la distribution actuelle », a-t-il fait remarquer.