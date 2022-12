Stress hydrique : La région Marrakech-Safi se mobilise

Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la mise en application au niveau régional du programme national pour l’approvisionnement en eau potable et d’irrigation, sur la période 2020- 2027. Elle a été présidée par Karim Kassi-Lahlou, wali de la région Marrakech-Safi, en présence notamment de Samir Goudar, président du conseil régional, et les gouverneurs des différentes provinces relevant de la Région Marrakech- Safi.

L’ensemble des projets de cette feuille de route ont été présentés à cette occasion.

K. Kassi-Lahlou a lui-même rappelé l’importance de la question de l’eau et des mesures prises en vue d’assurer l’approvisionnement en cette denrée vitale et insisté sur la nécessité de poursuivre le travail selon l’approche participative et inclusive adoptée. Il a appelé dans ce cadre l’ensemble des intervenants à doubler d’efforts afin de parachever toutes les études en cours concernant ces projets. Le wali a expliqué que le but était « de permettre à la population de la région de bénéficier d’un approvisionnement normal en eau potable », en mentionnant le contexte climatique difficile que traverse le Maroc.

Outre l’examen et la discussion des différents aspects et moyens susceptibles de concrétiser ces projets structurants, et l’adoption d’un plan d’action précis pour l’accélération de leur réalisation, un rappel a été fait des réunions du comité de suivi et des visites de terrain du comité mixte dans différentes provinces de la région.

L’assistance a été conviée à suivre une série d’exposés par le directeur de l’agence du bassin hydraulique de Tensift (ABHT), et par le directeur régional de l’Office national de l’eau et de l’électricité (ONEE) – département de l’eau. Ces présentations étaient axées autour des différentes étapes de mise en exécution des conventions inscrites dans ce cadre, comme la convention relative aux mesures urgentes et structurantes dans la région Marrakech-Safi, la convention relative à la construction de petits barrages et de lacs collinaires, outre la convention concernant l’approvisionnement en eau potable au niveau des centres et des villages relevant de la région.