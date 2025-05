Solidarité avec la Palestine dans les campus US. En dépit de la répression, Columbia n’a pas perdu son âme. C. Shipman huée par les étudiants

Alors que la présidente par intérim Claire Shipman montait sur scène pour prononcer son discours lors de la cérémonie de remise des diplômes, elle a été accueillie par des huées et des cris de colère de la part des étudiants. Malgré sa tentative de désamorcer les tensions en reconnaissant la « frustration » des étudiants envers l’administration, ses remarques ont été accueillies avec dédain et indifférence.

Il y a deux semaines, elle avait permis au département de police de New York de prendre d’assaut le campus et d’arrêter des dizaines d’étudiants qui organisaient un sit-in à l’intérieur de la bibliothèque en solidarité avec les Palestiniens. Ces slogans faisaient référence à Mahmoud Khalil, un étudiant diplômé de Columbia arrêté en mars par les services de l’immigration et des douanes des États-Unis dans son appartement new-yorkais.

M. Khalil, titulaire d’une carte verte d’origine syrienne, a participé à l’organisation de rassemblements pro-palestiniens sur le campus de Columbia l’année dernière. Depuis son arrestation médiatisée, il est détenu dans un centre de détention en Louisiane et lutte contre son arrestation et son expulsion. Son arrestation s’inscrit dans le contexte de la répression menée par l’administration Trump contre les étudiants étrangers perçus comme une menace pour la politique étrangère américaine.

À la fin du discours de C. Shipman, elle a été accueillie par un nouveau concert de huées et de railleries. La cérémonie de mardi matin visait à honorer la promotion 2025.

Mohsen Mahdawi, autre étudiant au cœur de la répression menée par l’administration contre les étudiants militants, a obtenu son diplôme cette semaine. Ce résident permanent américain de 34 ans, né et élevé dans un camp de réfugiés en Cisjordanie, a été arrêté lors d’un entretien de citoyenneté dans le Vermont le 14 avril. Il a été libéré sous caution le mois dernier après qu’un juge a ordonné sa libération. Moins de trois semaines après sa libération, il a marché sur scène lors de sa remise de diplôme à l’Université Columbia lundi matin, portant fièrement un keffieh. L’Associated Press a rapporté qu’il avait obtenu sa licence de philosophie à la Faculté d’études générales de Columbia.

« Columbia m’a donné accès à des ressources et à des espaces qui m’ont aidé à me construire. Mais elle m’a aussi puni pour avoir utilisé ma voix », a-t-il déclaré mardi dans un communiqué. « J’ai été harcelé, surveillé et isolé, pour avoir osé parler des réalités de la vie sous occupation, pour avoir affirmé que les Palestiniens méritaient de vivre dans la dignité. Je viens de Cisjordanie. Je sais ce que signifie s’entendre dire que sa vie n’a pas d’importance. Et lorsque Columbia a réduit au silence des étudiants comme moi – lorsqu’elle a traité notre chagrin et notre indignation comme des menaces – elle a reflété les mêmes systèmes auxquels nous résistons.»

Rappelons que le Département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) a annoncé lundi la suppression de 60 millions de dollars de subventions fédérales destinées à l’Université Harvard. Cette décision s’inscrit dans une démarche plus large de l’administration Trump, qui a déjà gelé ou supprimé près de 3 milliards de dollars de subventions et contrats fédéraux pour cette institution au cours des dernières semaines. « En raison de l’incapacité persistante de l’Université Harvard à lutter contre le harcèlement antisémite et la discrimination raciale, le HHS met fin à plusieurs subventions pluriannuelles sur toute leur durée », a déclaré le département dans un message publié sur X.

Depuis son investiture en janvier, le président républicain s’est engagé à utiliser le financement de la recherche fédérale pour museler le monde universitaire américain, qu’il accuse d’être sous l’emprise d’idéologies « anti-américaines, marxistes et d’extrême gauche ». L’administration reproche notamment à Harvard de tolérer le mouvement étudiant pro-palestinien qui a secoué les campus américains l’année dernière, en protestation à la guerre génocidaire israélienne à Gaza.