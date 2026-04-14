Situation périlleuse dans l’espace de l’ASEAN : La diplomatie russe échaudée…

Dans ses remarques liminaires lors d’une réunion avec son homologue à Pékin, Sergueï Lavrov a indiqué qu’il partageait l’évaluation de Y. Wang selon laquelle « les fondements des relations internationales sont aujourd’hui sévèrement mis à l’épreuve », faisant référence aux développements récents au Venezuela ainsi qu’aux événements en cours au Moyen-Orient et à la situation autour de l’Ukraine. Il a affirmé que la guerre entre la Russie et l’Ukraine est exploitée, principalement par les pays européens, pour « élaborer des plans visant à créer un nouveau bloc agressif à l’ouest du continent eurasiatique », impliquant Kiev, avec l’intention d’utiliser ensuite ce bloc contre la Russie.

« Dans la partie orientale du continent eurasiatique, des jeux dangereux se poursuivent également : tant sur la question de Taïwan que sur celle de la mer de Chine méridionale, et la situation dans la péninsule coréenne s’aggrave », a ajouté S. Lavrov. Il a ensuite accusé l’Occident de tenter de « désintégrer » ce qu’il a décrit comme l’espace centré sur l’ASEAN, en créant des « structures en petits formats, de type bloc », destinées à contenir à la fois Moscou et Pékin. « L’ensemble de notre vaste continent nécessite une attention constante », a conclu S. Lavrov, se disant convaincu que lui et Y. Wang pourront discuter en détail des mesures concrètes à prendre, conformément aux initiatives proposées par leurs présidents.