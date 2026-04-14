Guerre génocidaire d’Israël : Les Gazaouis toujours martyrisés par l’occupant

Selon une source médicale de l’hôpital d’Al-Shifa, Israël a mené une frappe aérienne ciblant un café près de la place d’Al-Saraya, dans le centre de la ville de Gaza. Lors de cette attaque menée par un drone israélien contre deux personnes se trouvant dans l’établissement, un Palestinien a été tué et l’autre, gravement blessé, a été transféré à l’hôpital d’Al-Shifa.

Selon les informations recueillies par Anadolu auprès de témoins oculaires, les soldats israéliens ont tué deux Palestiniens dans les villes de Rafah et de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Les témoins ont rapporté que ces deux Palestiniens ont péri sous les tirs des soldats israéliens, l’un dans la zone de Muawiya à Rafah et l’autre près du carrefour d’Abou Hamid à Khan Younès. Ils ont également souligné que, conformément à l’accord, ces deux zones devaient être soustraites à tout contrôle et déploiement de l’armée israélienne.

Par ailleurs, il a été rapporté que 3 Palestiniens ont perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés lors d’une attaque menée par l’armée israélienne lundi matin dans la ville de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Selon un communiqué du ministère palestinien de la Santé à Gaza, au moins 754 personnes ont été tuées et 2 100 autres blessées dans les attaques israéliennes depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, le 10 octobre 2025. Les attaques menées par Israël contre la bande de Gaza depuis octobre 2023 ont fait 72 333 morts et 172 202 blessés parmi les Palestiniens.

L’ONU a annoncé, lundi, la réouverture du point de passage de Zikim au nord de la bande de Gaza, que des convois d’aide ont pu franchir pour la première fois depuis le début de l’opération israélo-américaine en Iran. « Nos collègues du bureau des affaires humanitaires (Ocha) nous disent que les autorités israéliennes ont rouvert le point de passage de Zikim dans le nord de Gaza pour la première fois depuis plus de 40 jours », a déclaré à la presse Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU.

« Des marchandises ont déjà été déchargées ce week-end et leur collecte par l’ONU à l’intérieur de Gaza a repris plus tôt aujourd’hui », a-t-il ajouté, indiquant notamment que de la nourriture et d’autres produits acheminés par le Programme alimentaire mondial et l’Unicef étaient passés. « Cela va aider à faire face à un besoin critique en permettant à des marchandises d’entrer dans le nord de Gaza directement, pour que nous n’ayons pas à acheminer par camion depuis le sud », notamment le point de Kerem Shalom, a-t-il ajouté. « Mais des contraintes majeures demeurent », a-t-il insisté. « Parmi celles-ci figurent les exigences israéliennes en matière de dédouanement, qui est souvent retardé, l’insuffisance des capacités de scan, qui rend difficile l’obtention d’autorisations pour des articles essentiels, ainsi que les interdictions générales visant certaines agences des Nations unies et certaines ONG partenaires qui jouent un rôle central et crucial dans notre action humanitaire conjointe à Gaza. »

Juste après le lancement de l’opération militaire israélo-américaine le 28 février, Israël avait annoncé par mesure de « sécurité » la fermeture de tous les points de passage vers le territoire palestinien. Avant de rouvrir celui de Kerem Shalom, point d’entrée principal de l’aide humanitaire dans le sud de Gaza. Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre 2025 entre Israël et le Hamas, l’armée israélienne continue à contrôler plus de la moitié de la bande de Gaza, notamment toutes les zones frontalières avec Israël et l’Égypte. Israël impose un siège très strict au territoire depuis le début de la guerre déclenchée par le Hamas en octobre 2023, malgré les appels répétés de la communauté humanitaire internationale à laisser affluer l’aide dans le territoire.

A signaler que l’eurodéputée française Manon Aubry, co-présidente du groupe de la Gauche au Parlement européen, a annoncé avoir franchi le seuil d’un million de signatures pour l’initiative citoyenne européenne visant à suspendre l’accord d’association entre l’Union européenne et Israël. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, l’élue de La France insoumise a qualifié cette mobilisation d’« historique ». Selon elle, il s’agit de l’initiative citoyenne européenne ayant atteint le million de signatures « le plus rapidement de l’histoire » de ce mécanisme participatif de l’Union. Elle a également souligné l’ampleur de la mobilisation à travers le continent. « Des collectifs se sont mobilisés dans toute l’Europe », a-t-elle indiqué, précisant que la France est le pays comptant le plus grand nombre de signataires, avec plus de 360 000 signatures.

D’après l’élue, ce seuil contraint désormais la Commission européenne à se prononcer officiellement. L’institution dispose de six mois pour examiner la demande et décider des suites à donner à cette initiative, qui appelle à suspendre l’accord d’association entre l’UE et Israël. L’eurodéputée affirme que cette suspension permettrait de mettre fin à ce qu’elle qualifie de « complicité » de l’Union européenne dans les actions militaires menées par le gouvernement du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, notamment dans les territoires palestiniens et au Liban.

Elle a par ailleurs présenté cette mobilisation comme un succès pour l’Alliance de la gauche européenne, formation politique créée il y a moins d’un an et impliquée dans la campagne de collecte de signatures. Enfin, M. Aubry a appelé les citoyens européens à poursuivre la mobilisation afin de « mettre la pression » sur la Commission européenne et sur les parlementaires du Parlement européen pour que cette pétition se traduise par des mesures concrètes.

L’initiative citoyenne européenne permet aux citoyens de l’UE de demander à la Commission européenne de proposer une action législative, à condition de recueillir au moins un million de signatures provenant de plusieurs États membres. Si ce seuil est atteint, l’exécutif européen doit examiner la proposition et y répondre officiellement, sans être juridiquement obligé de la mettre en œuvre.