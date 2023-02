S. Khaya au Parlement européen : Droits humains et Pegasus au programme

A. Schieder qui assure depuis février 2021 la présidence du l’intergroupe parlementaire « Paix pour le peuple sahraoui », est connu pour avoir des positions tranchées sur la question du Sahara marocain. « Ensemble avec Sultana Khaya et les autres membres de l’Intergroupe, nous discutons des violations des droits de l’Homme dans les territoires occupés. Avec Moroccogate nous avons un momentum et c’est notre devoir de défendre la démocratie et les droits humains », a lancé sur Twitter l’eurodéputé.

La présence de S. Khaya au siège du Parlement européen intervient alors que la Commission d’enquête sur l’affaire Pegasus a programmé une réunion, le 9 février, pour auditionner des personnes qui se disent victimes d’« espionnage » par le Maroc via le logiciel espion israélien. Pour mémoire, les eurodéputés ont adopté, le 19 janvier, une résolution appelant à la libération des journalistes détenus au Maroc.