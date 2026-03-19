Risques d’inondations : Des canaux de protection prévus à Fès

Ce projet s’ajoute à d’autres lancés ces derniers mois pour la protection de la ville contre les inondations. Le Conseil de la région Fès-Meknès, a notamment approuvé, lors de sa session ordinaire du mois de mars, un projet de convention de partenariat pour la protection de la cité Idrisside contre les inondations de l’Oued El Mehraz (première et deuxième tranches), pour un montant de 108 MDH.

L’année dernière, plus de 300 MDH ont été mobilisés pour la réalisation de projets structurants relatifs à la protection de la ville contre les inondations et la mise à niveau de son réseau de gestion des eaux usées. Il s’agit, entre autres, de la réalisation du collecteur principal Oued Fès, dont la première tranche consiste en la construction de 4 km de galeries d’assainissement, pour un coût de 200 MDH. Des infrastructures qui permettront de dévier près de 90% du débit des eaux usées actuellement acheminées sous la médina de Fès, classée patrimoine mondial de l’UNESCO, afin de préserver ce site historique des risques environnementaux et structurels liés au réseau.

Un autre projet concerne la réalisation des collecteurs Miyet et Himmer, d’une longueur de 8 km, pour un budget global de 151 MDH. Il vise le renforcement du système d’assainissement liquide dans la zone sud de la ville, le regroupement des antennes existantes et le soulagement des collecteurs actuels.