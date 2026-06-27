Retour à GMT : Pas de guerre entre « maitres des horloges »

Le PJD a affirmé, dans un article sur son site, que cette décision est « une réponse à ceux qui doutent de l’utilité de l’opposition, de son rôle dans la conception des politiques publiques, de la pression sur le gouvernement et de l’incitation à prendre des décisions, même à la dernière minute, alors que le gouvernement y était initialement opposé ».

Le PJD revendique avec fierté l’initiative de cette décision, déclarant qu’il a été le premier à demander officiellement l’abandon de l’heure supplémentaire (GMT+1), dans un communiqué du secrétariat général daté du 28 mars 2026. Il précise qu’il était alors « le seul » à réclamer cette mesure.

Le parti reconnaît cependant sa responsabilité dans l’adoption du GMT+1. Il justifie cette décision par les considérations de l’époque, tout en soulignant que cela « ne l’empêche pas de reconsidérer sa position après des années d’expérience et face aux critiques et aux souffrances psychologiques et sociales complexes rapportés par les citoyens, jeunes et moins jeunes ». Bien entendu, ni le PJD, ni le RNI n’ont présenté d’excuses aux victimes d’une décision léonine que rien ne justifie. Si ce n’est de plonger les Marocains dans le stress. Un tantinet paternaliste, le PJD n’a pas manqué d’affirmer qu’il est « un véritable parti issu du peuple, préoccupé par les mêmes enjeux que les citoyens, touché par ce qui les affecte et soucieux de leurs préoccupations ».