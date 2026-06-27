Nucléaire : Le Maroc accède à la présidence de l’AFCONE

Organe de l’Union africaine, l’AFCONE veille à l’application du Traité de Pelindaba, qui établit une zone exempte d’armes nucléaires en Afrique. Le rôle de commissaire y est considéré comme stratégique, à la fois sur les plans diplomatique, technique et institutionnel.

Le Maroc consolide ainsi sa position comme acteur de référence en Afrique dans l’usage pacifique des technologies nucléaires. Le royaume s’appuie notamment sur ces technologies dans des secteurs clés comme la santé et l’agriculture, dans un contexte marqué par le stress hydrique et les enjeux de sécurité alimentaire.

Le Royaume participe à cette conférence avec une délégation conduite par Mohamed Arrouchi, ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’Union africaine et de la CEA. Des représentants du Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN), ainsi que de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), font également partie de la délégation.