Relations clients : TELUS International inaugure son nouveau bâtiment triplement certifié vert au Maroc

Inauguré en présence notamment de la ministre déléguée en charge de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour, l’ambassadrice du Canada au Maroc, Isabelle Valois, le président et chef de la direction de TELUS International, Jeff Puritt, le vice-président de TELUS International au Maroc, Anthony Lacopo, le nouveau bâtiment de TELUS International, d’une superficie de 7.500 mètres carrés répartis sur sept étages, est construit selon trois normes de certification verte : Bâtiment Bas Carbone/Low Carbon Building (BBCA), Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), Haute Qualité Environnementale (HQE) et OsmoZ – une certification pour l’environnement de travail.

Conçu avec de nombreuses caractéristiques durables, le bâtiment intègre l’utilisation d’énergies renouvelables grâce à 2.000 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit et produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. TELUS International compte plus de 70 000 employés répartis dans plus de 70 centres de prestation d’expérience client et de TI à travers le monde, opérant dans plus de 50 langues. Le site au Maroc renforce encore la vaste présence mondiale de l’entreprise, rejoignant d’autres sites européens, nord-américains et asiatiques.