Régionalisation avancée : Sélection des projets prioritaires. Appel à mettre en œuvre un système de gestion des investissements publics

Les recommandations issues de cette rencontre, initiée par la Chambre des Conseillers sous le thème « Renforcer l’attractivité de la région, entre les défis de la mise en œuvre des compétences et les enjeux de la convergence entre décentralisation et déconcentration », ont plaidé en faveur de l’accélération du transfert des prérogatives en matière d’investissement aux services déconcentrés, afin de simplifier les procédures et d’améliorer le climat des affaires. Dans ce sillage, les intervenants ont mis l’accent sur la nécessité d’encourager l’investissement productif à travers des plans d’incitation axés sur l’amélioration des infrastructures, la simplification des démarches, la mise à disposition de données précises et actualisées aux investisseurs, l’établissement de partenariats innovants avec le secteur privé, ainsi que le développement de plateformes numériques pour la promotion des atouts territoriaux. S’agissant du partenariat public-privé, il a été recommandé de revoir le cadre juridique et réglementaire y afférent, l’objectif étant de faciliter la conclusion d’accords et la mobilisation des ressources, tout en renforçant le rôle des agences régionales dans la mise en œuvre des projets, en leur accordant notamment une place de choix dans la préparation et l’exécution des contrats-programmes.

Sur un autre registre, les participants ont souligné l’importance d’accélérer l’inventaire des textes juridiques encadrant les prérogatives des régions et des départements ministériels concernés, en vue de leur actualisation et de leur adaptation dans le cadre d’une harmonisation législative et réglementaire globale, tout en appelant à une révision du cadre juridique des collectivités territoriales afin de clarifier, préciser et redistribuer les compétences de manière équilibrée entre l’État et les régions.

Concernant le transfert des prérogatives, les conférenciers ont relevé la nécessité d’établir des critères clairs pour l’application des principes de progressivité et de différenciation, en particulier dans les domaines directement liés aux besoins des citoyens et aux attentes des investisseurs, plaidant également en faveur du lancement d’un projet pilote pour la mise en œuvre des prérogatives partagées et transférées, avec l’adoption d’un cadre réglementaire unifié encadrant cette expérience.

Pour assurer la cohérence entre les interventions sectorielles et territoriales, les recommandations ont appelé à la mise en place d’un mécanisme numérique de coordination entre l’État et les régions, à même de garantir la concordance entre les politiques publiques et les plans régionaux, et de créer une valeur territoriale ajoutée qui favorise l’investissement. Il a également été recommandé de renforcer les mécanismes de suivi et d’évaluation, en adoptant des indicateurs permettant de mesurer l’attractivité des territoires, et d’intégrer ces indicateurs dans une vision prospective à moyen et long termes, avec un accent particulier sur la consolidation des capacités des régions en matière du capital humain, ainsi que sur la promotion de la décentralisation à travers la mise en œuvre des dispositions de la Charte nationale de déconcentration administrative.

En outre, les recommandations ont porté sur la diversification des sources de financement et le renforcement de l’autonomie financière des régions, en améliorant la fiscalité, en simplifiant les conditions d’accès aux mécanismes de financement innovants, en valorisant l’approche budgétaire axée sur les programmes et les résultats, et en liant les financements à des indicateurs de performance mesurables et de suivi.

Organisé en partenariat avec le Conseil de la région Marrakech-Safi, ce colloque, qui s’inscrit dans le cadre des préparatifs du 6e Forum parlementaire des régions, organisé chaque année par la Chambre des Conseillers, a constitué l’occasion de dresser un état des lieux et explorer les perspectives de l’exercice par la région de ses compétences propres et partagées, en vue de renforcer son attractivité territoriale, tout en abordant les défis liés au financement. Les travaux de ce colloque se sont articulés autour de deux sessions, la première portant sur « le renforcement de l’attractivité territoriale de la région entre les défis liés à l’exercice des compétences et les enjeux du financement », tandis que la seconde a abordé « les défis de la cohérence entre décentralisation et déconcentration, ainsi que la convergence entre les stratégies sectorielles et les politiques publiques territoriales ».