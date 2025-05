Stress hydrique : Le financement de la station de dessalement de Casablanca bouclé

Réalisé suite à un appel à la concurrence dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé (PPP) avec l’Office National de l’Électricité et de l’Eau potable (ONEE), ce projet s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de l’eau et répond directement aux besoins croissants en eau potable et agricole de la région du Grand Casablanca, signale-t-on.

D’une capacité annuelle de 300 millions de m³, la station utilisera la technologie de l’osmose inverse et sera intégralement alimentée en énergie renouvelable via le parc éolien, situé à Bir Anzarane, d’une capacité de 360 MW et développé par Green Of Africa DAKHLA. La station produira chaque année 250 millions de m³ d’eau potable et 50 millions de m³ seront destinés à l’agriculture régionale, contribuant significativement au développement économique et social local.

Les travaux de construction de la station, financés initialement par les fonds propres des actionnaires d’ADEC, ont débuté le 1er avril 2024. L’avancement du projet est conforme au planning contractuel. Dans le détail, le projet bénéficie d’un montage financier en mode « Project Finance » d’une enveloppe de 5,2 Mrds DH, mobilisée auprès d’acteurs financiers nationaux et internationaux de premier plan : 320 millions d’euros financés par FIEM (Espagne) et Société Générale (France) dont la quotepart est garantie par CESCE (Espagne) ; et 1,8 milliards de dirhams financés par Attijariwafa Bank, Banque Centrale Populaire et Bank of Africa.

Le projet est codéveloppé par ACCIONA AGUA, filiale du groupe espagnol ACCIONA, et Green Of Africa, joint-venture entre les groupes marocains AKWA Group et O Capital Group. Sa mise en service est prévue pour fin 2026.