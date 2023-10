Rapport d’A.Guterres sur le Sahara : Les relais médiatiques de la sécession observent le silence radio

Médias et communicants du Polisario observent un silence quasi religieux sur le dernier rapport onusien sur le Sahara. Nombre de vérités assenées aux partisans de la sécession ont été démystifiées par A. Guterres qui assure que l’Algérie est partie prenante du conflit régional et que le langage guerrier nourri par les séparatistes ne vaut pas plus qu’un grain de sable dans la région saharienne où le Maroc réussit le défi du développement. Seule exception qui confirme la règle, Ammar Sidi Omar, représentant des séparatistes à New York, qui a tenté de « démentir » les dépêches de la MAP sur « l’absence d’une guerre » entre le Maroc et le Polisario, en affirmant que le secrétaire général des Nations unies a appelé « à un cessez-le-feu » entre les deux parties.

Il faut dire que le rapport d’Antonio Guterres dérange le Polisario dans ses certitudes. Un média du Front a reproché au patron de l’ONU d’avoir conditionné, dans le paragraphe 96 de son texte, la conclusion d’une « solution durable, conformément à la résolution 2654 » du 27 octobre 2022 à l’instauration d’une nouvelle trêve sans conditions. Une résolution qui a été rejetée par l’Algérie et le Polisario, au lendemain de son adoption par le Conseil de sécurité.

Attendons pour voir…