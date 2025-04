Raids US contre Sanaa, Maarib et Hodeïda : Le Yémen imperturbable...

Selon les médias yéménite, 11 frappes aériennes américaines ont ciblé le gouvernorat de Ma’rib, au nord-est de Sanaa (centre du Yémen), dont dix sur le district d’al-Abdiyah et une sur le district de Majzar, détruisant complètement une maison.

« À Hodeïda, dans l’ouest du pays, deux frappes aériennes américaines ont visé un réseau de communication dans la région de Buraa », selon le correspondant de la télé libanaise al-Manar.

Parallèlement à l’agression répétée des États-Unis contre le Yémen, Mohammed Abdel Salam, chef de la délégation nationale yéménite de négociation, a affirmé que « l’agression américaine contre le Yémen n’a abouti qu’à la poursuite de crimes contre l’humanité contre des civils et des installations civiles, la qualifiant d’échec ». Il a ajouté dans un message sur la plateforme X que « cette agression constitue un crime flagrant contre le peuple yéménite », notant que « les crimes américains ne feront que renforcer la détermination et l’adhésion des Yéménites à leurs choix justes et légitimes ». Et de rappeler que « près d’un mois après l’agression américaine contre le Yémen, le peuple yéménite descend dans la rue en nombre sans précédent à Sanaa et dans d’autres gouvernorats », rejetant l’agression américaine et soutenant la bande de Gaza.

Tout en soulignant que les allégations américaines selon lesquelles l’agression vise à protéger le trafic maritime en mer Rouge et à Bab al-Mandeb sont « des affirmations fausses, trompeuses et totalement infondées », il a noté que « le but de l’agression américaine est de protéger Israël et de l’encourager à poursuivre sa guerre d’extermination contre les Palestiniens de Gaza », expliquant que « cette agression ramène l’humanité aux âges de la barbarie et de la loi de la jungle ».

Abdel Salam a renchéri que « la position américaine est claire pour le peuple yéménite et tous les peuples libres du monde, comme une position soutenant l’entité criminelle israélienne, et qu’elle n’a rien à voir avec la navigation internationale ». Il a aussi relevé que « ce qui menace réellement la navigation internationale est la violation par les États-Unis de la souveraineté des États et leur militarisation des voies navigables internationales afin que l’entité israélienne puisse jouir de la sécurité au détriment de la sécurité et de la stabilité des peuples de la région ».

Quelques heures après qu’une agression américaine a ciblé des zones résidentielles de la capitale, Sanaa, avec plus de 14 frappes aériennes, des milliers de manifestants ont participé de gigantesques manifestations sur la place al-Sabeen à Sanaa et dans des centaines de places dans plusieurs gouvernorats, en soutien à la bande de Gaza et aux opérations des forces armées yéménites en soutien au peuple palestinien. Un rituel qui se perpétue tous les vendredi.

Dans l’après-midi du vendredi, le porte-parole des forces armées de Sanaa avait fait état « d’une opération contre le porte-avions américain Truman et des pièces navales en mer Rouge via des missiles ailés et des drones et d’avoir visé deux cibles militaires israéliennes dans la ville occupée de Yafa via des drones Yafa ».

Selon l’AFP, l’armée israélienne a annoncé vendredi avoir intercepté un drone s’approchant d’Israël en provenance de l’est et une source militaire en Jordanie voisine a fait état de la chute d’un drone dont les débris ont provoqué un incendie.