Raids saoudiens contre Hodeïda : L’armée de Sanaa cible les sites d’Aramco de Jazan et Yanbu

Selon l’AFP, l’agence de défense civile saoudienne a émis une alerte pour un « potentiel danger », affirmant quelques minutes plus tard que ce danger était « passé ». Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des régions en feu à Jazan. Des sources assurent que Sanaa a tiré 50 projectiles en direction du complexe pétrolier Aramco dans la ville.

L’agence saoudienne avait diffusé le même type d’alerte à deux reprises à Yanbu (ouest) tôt samedi, selon l’AFP.

La chaîne de télévision, al-Masirah avait auparavant fait état d’une agression saoudienne qui a visé des installations appartenant à la Société des télécommunications dans la province de Hodeïda ». Des sources yéménites ont également fait état d’une « agression saoudienne visant l’île de Kamaran ».

La veille vendredi, la télévision d’Etat saoudienne avait rapporté qu’un navire saoudien a été pris pour cible en mer Rouge et subi des dommages mineurs dans sa coque.

Depuis que l’Arabie saoudite a mené une attaque contre l’aéroport de Sanaa pendant l’atterrissage d’un avion civil iranien, Sanaa a riposté en ciblant l’aéroport d’Abha. Elle a par la suite mis fin à la trêve en vigueur depuis 2022 et a déclaré un blocus maritime à l’Arabie saoudite, visant les navires qui lui appartiennent. Elle réclame la fin du blocus que cette dernière lui impose depuis une dizaine d’années.

Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa a déclaré samedi que la prochaine étape, après le ciblage du gouvernorat d’Hodeïda, sera marquée par l’équation « escalade contre escalade ».

Mohammed Abdel Salam, chef de la délégation de négociation de Sanaa, a déclaré samedi que l’Arabie saoudite veut maintenir la fermeture de l’aéroport de Sanaa, tout en publiant des déclarations prétendant défendre la « souveraineté yéménite ». Suite à l’attaque saoudienne dans la nuit de vendredi à samedi contre la ville portuaire de Hodeïda, il a accusé Riyad de pratiquer « le mensonge, l’arrogance, la haine et l’agression », considérant « qu’elle ressemble à Israël en tout ». Il a souligné que Riyad « en se cachant derrière des déclarations injustes de l’ONU, en raison des relations pétrolières saoudiennes, ne peut masquer la réalité du blocus injuste imposé au Yémen » depuis 2016. « L’Arabie saoudite est à l’origine de ce blocus, après avoir mené une guerre de huit ans contre le Yémen qui s’est soldée par un échec, et qu’elle cherche maintenant à compenser sa défaite en maintenant le blocus », a-t-il rappelé.

D’après lui, l’Arabie saoudite, en raison de son erreur d’appréciation, s’est faite « l’ennemi déclaré du Yémen », soulignant que son entêtement et son refus d’accepter la vérité auront de graves conséquences pour sa sécurité et son économie. Et de souligner que l’agression saoudienne dans la nuit de vendredi à samedi contre le port et la ville d’Hodeïda et l’île de Kamaran constitue une nouvelle escalade et une violation continue de la souveraineté du Yémen, insistant sur le fait que toute agression contre le Yémen ne restera pas sans réponse et que le régime saoudien doit assumer les conséquences de ses actes criminels.

Les forces armées de Sanaa ont riposté en attaquant la ville saoudienne de Jazan. Le complexe d’Aramco a été pris pour cible, indiquent des sources.

Selon Abdel Salam, le blocus naval représente la première étape d’une bataille de sièges successifs, soulignant que le peuple yéménite ne renoncera pas à ses droits sans les conquérir par tous les moyens possibles.

Le 13 juillet dernier, l’Arabie saoudite a attaqué l’aéroport international de Sanaa afin d’empêcher l’atterrissage d’un avion iranien transportant la délégation yéménite qui avait assisté en Iran aux funérailles du guide martyr Sayyed Ali Khamenei. Il transportait aussi des Yéménites malades, blessés et bloqués à l’étranger. L’avion a dû atterrir à l’aéroport d’Hodeïda. En réponse, les forces armées yéménites ont ciblé l’aéroport d’Abha en Arabie saoudite et imposé un blocus des ports saoudiens afin de briser le siège imposé au pays, dans le cadre d’une stratégie de « siège pour siège ».

Pour sa part, Sultan Al-Aradah, membre du Conseil présidentiel de direction du Yémen, a déclaré samedi que le groupe houthi « ne croit qu’à l’option de la guerre », qualifiant le combat contre ce mouvement de « bataille décisive ». Ces déclarations ont été faites lors d’une réunion militaire élargie organisée dans la province centrale de Marib, en présence de Taher Al-Aqili, ministre de la Défense, de Sagheer bin Aziz, chef d’état-major et commandant des opérations conjointes, ainsi que du général de brigade Fares Al-Shammari, commandant des forces de la coalition arabe dirigée par l’Arabie saoudite dans la province. Selon l’agence de presse officielle yéménite SABA, la réunion a porté sur les derniers développements militaires et opérationnels, le niveau de préparation au combat ainsi que la mise en œuvre des plans opérationnels sur les différents fronts.

S. Al-Aradah, également gouverneur de la province de Marib, a appelé à renforcer l’état de préparation des forces armées et à consolider les capacités défensives et opérationnelles des unités militaires et sécuritaires afin de répondre aux exigences de la situation actuelle. Il a qualifié les années de conflit contre les Houthis de « bataille décisive » pour défendre le système républicain du Yémen et les principes nationaux, appelant à poursuivre les efforts pour rétablir les institutions de l’État et mettre fin à ce qu’il a décrit comme la rébellion et le coup d’État menés par le groupe. Il a également accusé les Houthis de continuer à rejeter les initiatives de paix régionales et internationales, affirmant que le groupe « ne croit qu’à l’option de la guerre » et prolonge délibérément les souffrances des Yéménites vivant dans les zones qu’il contrôle.

Les Houthis n’ont pas réagi dans l’immédiat à ces déclarations.

Par ailleurs, la chaîne publique Yemen TV a rapporté que des frappes aériennes, dont l’origine n’a pas été précisée, ont visé des positions houthies, notamment des lanceurs de missiles, des sites de lancement de roquettes Katyusha et des dépôts d’armes dans les districts d’Al-Jubah, dans la province de Marib, ainsi qu’à Al-Safra et Majzar, dans la province d’Al-Jawf. Selon la même source, plusieurs combattants, dont des spécialistes du lancement de missiles, ont été tués lors de ces frappes. Les Houthis n’ont pas commenté ces informations.