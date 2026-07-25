Israël persiste dans ses pratiques meurtrières : Au génocide qui se perpétue à Gaza succèdent les pogromes en Cisjordanie

Au moins 48 Palestiniens arrêtés lors de raids israéliens en Cisjordanie occupée, huit autres blessés dans une attaque de colons Les forces israéliennes ont arrêté au moins 48 Palestiniens lors de raids menés samedi à travers la Cisjordanie occupée, tandis que huit autres personnes ont été blessées dans une attaque distincte menée par des colons israéliens, selon des médias palestiniens et le Croissant-Rouge palestinien.

La radio officielle Voice of Palestine a indiqué que les forces israéliennes avaient arrêté plus de 40 jeunes Palestiniens au cours d’une opération toujours en cours dans la localité de Tell, à l’ouest de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Selon la même source, les soldats israéliens ont réquisitionné une maison qu’ils ont transformée en centre d’interrogatoire de campagne. Les forces israéliennes poursuivent également de vastes perquisitions dans les habitations de la ville, qu’elles encerclent de toutes parts.

Vendredi, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et le ministre de la Défense Israël Katz ont ordonné une « vaste opération militaire » dans plusieurs villages palestiniens de Cisjordanie, à la suite d’une attaque près de la colonie illégale de Havat Gilad, qui a coûté la vie à deux soldats israéliens et fait trois blessés. Selon des sources locales et des témoins, des colons israéliens ont ensuite attaqué plusieurs localités du gouvernorat de Naplouse, incendiant des habitations palestiniennes et d’autres biens.

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que quatre Palestiniens avaient été tués vendredi lors d’une attaque menée par des colons israéliens et les forces israéliennes contre la localité de Tell. Par ailleurs, l’agence de presse officielle palestinienne WAFA a rapporté que les forces israéliennes ont lancé avant l’aube de vastes raids dans la ville de Jénine ainsi que dans plusieurs villes et villages du gouvernorat. Les soldats ont perquisitionné plusieurs habitations et arrêté cinq Palestiniens, tandis que les opérations militaires se poursuivaient dans plusieurs secteurs du gouvernorat, selon des sources locales citées par WAFA. Trois autres Palestiniens ont également été arrêtés dans le gouvernorat de Bethléem.

Dans un autre incident, le Croissant-Rouge palestinien a indiqué que huit Palestiniens avaient été blessés lors d’une attaque menée par des colons israéliens contre le village de Farata, à l’est de Qalqilya, dans le nord-ouest de la Cisjordanie occupée. Parmi eux, six ont été touchés par des tirs à balles réelles. L’organisation n’a pas fourni davantage de précisions sur les circonstances de l’attaque ni sur l’état de santé des blessés.

Pogroms à ciel ouvert

Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU sur les territoires palestiniens occupés, a qualifié samedi de « pogroms » les attaques israéliennes visant des civils palestiniens dans plusieurs zones de Cisjordanie occupée, appelant à un embargo immédiat sur les armes et à une suspension des échanges commerciaux avec Israël. « Des pogroms contre des civils sans défense partout en Cisjordanie, alors que Gaza est sous le feu », a écrit Albanese sur le réseau social américain X. Elle a accusé des civils israéliens et l’armée israélienne de « faire front commun » dans ces attaques, estimant que la responsabilité ne se limitait pas au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ou à « quelques brebis galeuses ».

« Embargo sur les armes maintenant, arrêtez le commerce maintenant », a déclaré la rapporteuse, ajoutant que ces mesures étaient nécessaires en vertu du droit international.

Vendredi, le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense ont ordonné une « opération militaire de grande ampleur » dans des villages palestiniens de Cisjordanie après une attaque menée près de la colonie illégale de Havat Gilad, qui a fait deux morts parmi les soldats israéliens et trois blessés. Selon des sources et des témoins, des occupants israéliens ont ensuite attaqué plusieurs communautés palestiniennes dans le gouvernorat de Naplouse, incendiant des habitations palestiniennes et d’autres biens.

La plaie purulente de Gaza

Dans la bande de Gaza, quatre Palestiniens ont été tués vendredi lors d’une attaque menée par des occupants israéliens et des forces israéliennes contre la ville de Tell, selon le ministère palestinien de la Santé. Deux Palestiniens, dont un haut responsable de la police, ont été tués et au moins 14 autres blessés samedi lors de plusieurs attaques israéliennes menées à travers la bande de Gaza, selon des sources médicales et locales.

Ces attaques s’inscrivent dans la série de violations quotidiennes par Israël de l’accord de cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre 2025. Le ministère de l’Intérieur de Gaza a indiqué qu’Abdul Nasser Mohammed al-Maqadma, 54 ans, chef de la police du nord de Gaza, a été tué dans une frappe aérienne israélienne visant le quartier de Cheikh Radwan, au nord-ouest de la ville de Gaza. Des témoins ont déclaré à Anadolu qu’un drone israélien a frappé une bicyclette près du carrefour Al-Ghazali, dans le quartier de Cheikh Radwan, tuant Al-Maqadma et blessant plusieurs autres personnes.

Par ailleurs, une source médicale a indiqué à Anadolu (AA) que 11 Palestiniens ont été blessés dans une frappe aérienne israélienne ayant visé un rassemblement devant l’hôpital des Martyrs d’Al-Aqsa, à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza. Deux autres Palestiniens ont été grièvement blessés lorsqu’un drone israélien a ciblé un groupe de civils à l’ouest de la localité d’Al-Zawayda, dans le centre de Gaza, selon une autre source médicale. Un Palestinien a également été grièvement blessé dans une frappe de drone visant un véhicule près du rond-point Abu Sharkh, dans le nord de la bande de Gaza. La même source médicale a précisé que le policier palestinien Yamen Obeid est décédé des suites des blessures subies lors d’une frappe israélienne survenue le 14 juillet.

Le ministère de la Santé de Gaza a indiqué samedi que les violations israéliennes du cessez-le-feu, notamment par des frappes aériennes et des tirs, ont fait 1.191 morts et 3.853 blessés palestiniens depuis octobre 2025. Depuis octobre 2023, la guerre génocidaire menée par Israël contre la bande de Gaza a fait plus de 73.000 morts et plus de 173.000 blessés parmi les Palestiniens, tandis que 90 % des infrastructures civiles de l’enclave ont été détruites ou gravement endommagées.

Le ministère de l’Intérieur de Gaza a affirmé, samedi, qu’Israël cible délibérément les forces de police palestiniennes dans le but de semer le chaos dans l’enclave, après la mort du chef de la police du gouvernorat de Gaza-Nord. Dans un communiqué, le ministère a indiqué que la mort du général de brigade Abdul Nasser Mohammed Al-Maqadma illustre la poursuite des attaques israéliennes contre les forces de police, « dans le but de semer le chaos dans la bande de Gaza ». Selon le ministère, 53 commandants, officiers et membres des forces de police ont été tués dans des attaques israéliennes directes visant des postes de police, des patrouilles, des véhicules et des agents depuis l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu en octobre dernier.

Le ministère a appelé la communauté internationale ainsi que les pays médiateurs à intervenir en urgence et à faire pression sur Israël afin qu’il mette fin aux attaques contre la police, qualifiée « d’institution civile protégée par le droit international » et chargée d’assurer l’ordre public ainsi que la sécurité des habitants. Il a également précisé que la mort d’Al-Maqadma est survenue moins de deux semaines après une frappe israélienne contre le poste de police du camp de réfugiés de Jabalia, le 14 juillet, qui avait coûté la vie à sept policiers, dont le chef du poste et son adjoint, Yamen Mohammed Obeid, décédé des suites de ses blessures samedi.

Le ministère a enfin assuré que les forces de police poursuivront leur mission malgré la répétition des attaques.