Puissance militaire : Le Maroc fait du surplace…

Global Firepower Military Strength Index a classé le Maroc au 61e rang, avec 1,0524 points, dans son édition 2023. Le budget de la défense retenue par Rabat s’élève désormais à environ 12 milliards de dollars. L’effectif militaire total est actuellement de 395 800 personnes. Quant aux réservistes, ils totalisent près de 150 000, tandis que 15 123 507 personnes seraient considérées comme aptes au service militaire.

Le rapport fait état de l’arsenal des FAR, toutes composantes confondues. Il pointe ainsi les 255 avions militaires, dont 83 de combat et 70 hélicoptères destinés aux FRA, 1.564 chars de combat, 13 710 véhicules blindés de combat, 565 unités d’artillerie automotrices, ainsi que les 121 navires, dont six frégates pour la marine.

Comparé aux autres pays, le Maroc arrive en deuxième position en Afrique du Nord, derrière l’Algérie.

C’est l’Algérie (26e au monde) qui a avancé d’une place dans les classement, par rapport à l’année dernière, avec 0,3589 points. De son côté, la Tunisie est troisième de la région et 74e au monde. Elle est suivie de la Libye (79e) et de la Mauritanie (131e).

Au niveau de toute l’Afrique, le Maroc est septième, derrière l’Egypte (15e), l’Algérie (26e), l’Afrique du Sud (33e), le Nigeria (39e), l’Ethiopie (49e) et l’Angola (55e). Le classement mondial a été dominé par les Etats-Unis, en tête devant la Russie (2e), la Chine (3e), l’Inde (4e) et la Corée du Sud (5e). Le Bénin, la Somalie, le Suriname, la Moldavie et le Bhoutan occupent les dernières places du classement.

Basé sur 50 facteurs pour déterminer le score global, l’indice mesure autant la puissance militaire logistique que les moyens financiers et la géographie. Il tient compte de la flexibilité logistique, des ressources et de l’industrie locale, du succès des missions, de la force et de l’efficacité, des techniques de fabrication des avions de combat, des chars, des pièces navales et autres équipements, ainsi que des ressources humaines.