Préparatifs de la Coupe du Monde : Deux rencontres pour les Lionnes de l’Atlas en Turquie

Ces deux rencontres s’insèrent dans les préparatifs de l’équipe nationale en prévision de la Coupe du monde dames, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août prochains, en Australie et en Nouvelle Zélande.

A cet effet, le sélectionneur national, Reynald Pedros, a convoqué 26 joueuses afin de prendre part, du 13 au 22 février, à un stage en Turquie, précise la FRMF sur son site web.

Lors de la phase finale du Mondial, la sélection marocaine, vice-championne d’Afrique, évoluera dans le groupe C avec l’Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud.

La liste des joueuses convoquées comprend Khadija Rmichi (AS FAR), Assia Zouhir (Chabab Mohammedia), Inas Arouissa (Caen/France), Zaynab El Aaraari (Jawharat Najm Larache), Meryem Atiq (Viera/Espagne), Zineb Radouani (AS FAR), Nouhaila Benzina (AS FAR), Nisrine Chad (Lille/France), Sabah Sghir (Sampdoria/Italie), Yassmine Lemrabet (Levante/Espagne), Hanane Aït Lhaj (AS FAR), Fatima El Ghazouani (Métropole/France), Missan Bougrine (Olympique Lyon/France), Nahla Nakach Elodie (Servette Chênois/Suisse), Salma Amani (Metz/France), Sofia Bouftini (Renaissance Berkane), Ghizlane Chebbak (AS FAR), Samia Mesnaoui (Ajax Amsterdam/Pays-bas), Kawthar Aït Omar (Fortuna/Pays-bas), Rosella Ayane (Tottenham/Angleterre), Fatima Tagnaout (AS FAR), Ibtissam El Jridi (Ahly Djeddah/Arabie Saoudite), Soukaina Ouezraoui Diki (Club Bruges/Belgique), Anissa Belkasmi (Orléans/France), Norimane Addi (South Alabama/Etats Unis) et Fatima Zahra El Gharbi Berima (Europa Barcelone/Espagne).