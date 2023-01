Plastic Odyssey mouille à Tanger : La guerre aux polymères n’est toujours pas gagnée

Le navire qui a démarré, en octobre dernier, son expédition de 3 ans autour du monde depuis le Port de Marseille a effectué plusieurs escales en Méditerranée, au Liban, en Egypte et en Tunisie. Au Maroc, signale un communiqué, « une conférence de presse de lancement de l’escale, 2 semaines d’échange avec l’écosystème marocain engagé dans la lutte contre la pollution plastique, le déploiement d’une exposition temporaire autour des alternatives à l’usage du plastique, une rencontre avec les écoles, des visites du navire et de nombreuses actions sur le terrain », sont programmés.

L’escale au Maroc est organisée autour de deux grands axes : rencontrer et échanger avec des entrepreneurs locaux du recyclage pour développer des solutions durables contre la pollution, en lien avec l’association Injaz-Al-Maghrib et explorer les alternatives pour construire un monde sans plastique et les partager. Dans ce sens, une dizaine d’entrepreneurs pourront participer au programme d’incubation baptisé « Onboard Laboratory » à bord du navire et ce, du 23 janvier au 3 février. « Mêlant des temps de formation technique dans l’atelier de recyclage embarqué, des études de business models avec l’équipe de Plastic Odyssey et des rencontres avec d’autres acteurs du monde du recyclage marocain, ces deux semaines d’échanges ont pour objectif de booster la mise en place de structures de recyclage au niveau local », détaille-t-on.

Le navire transporte également, d’escale en escale à son bord, l’exposition « Les Malles aux Trésors ». Il s’agit d’une « bibliothèque de solutions et d’objets venus du monde entier pour remplacer le plastique ». « L’exposition nomade, qui sera installée au Phare du Cap Spartel le temps de l’escale marocaine, est ouverte au public et sera enrichie de nouveaux objets marocains et permettra de faire rayonner les solutions découvertes par l’expédition au fur et à mesure de ses rencontres », affirment les organisateurs.

Après cette escale de 3 semaines à Tanger, Plastic Odyssey se rendra au Sénégal puis en Guinée, au Cap Vert avant de traverser l’Atlantique pour rejoindre l’Amérique du Sud puis l’Asie.