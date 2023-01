Garde prétorienne de B. Ghali : La liste des acteurs de la sécession connue

Dans cette liste, un nom retient l’attention. Il s’agit de Lahbib Mohamed Abdelaziz, qui n’est autre que le fils de l’ancien chef du Polisario, décédé en juin 2016. En côtoyant la vieille garde du mouvement séparatiste ayant accompagné pendant des décennies son père, comme Bachir Mustapha Sayed, Abdelkader Taleb Omar, Mohamed Lamine Ould El Bouali ou encore Mohamed Salem Ould Salek, il a de très fortes chances d’être propulsé à la tête du Front. Ce jeune algérien de souche, dont la mère n’est autre que Khadija Hamdi, ancienne ministre de la Culture sous le règne de son époux et fille de l’ex-maire de Tindouf, dispose d’atouts non négligeables : sa jeunesse et son affiliation à la tribu des Rguibates de l’Est.

Depuis le décès de son père en juin 2016, M.A. Lahbib a disparu des radars jusqu’en septembre 2021, lorsqu’il a décidé d’appeler les Sahraouis des camps de Tindouf, via une vidéo dans laquelle il apparait en treillis, à « l’unité » et « à continuer la guerre contre l’occupant marocain ». Un appel qui coïncidait avec le retour aux affaires de B. Ghali après une éclipse de six mois, en Espagne et en Algérie, où il s’est fait soigner.

A rappeler qu’à l’issue du congrès du Polisario, le président algérien a vite fait de féliciter B. Ghali pour sa réélection à la tête du Polisario. A. Tebboune a exprimé dans un message adressé à son allié, dimanche 22 janvier, ses « chaleureuses félicitations » et ses « vœux de plein succès dans l’accomplissement » de sa mission et « à saluer la résistance du peuple sahraoui frère », rapportent des médias locaux. Le président algérien a réitéré, à cette occasion, « la position constante de l’Algérie et son soutien de principe à la juste cause sahraouie ».

Par ailleurs, au micro de la télévision espagnole publique RTVE, le leader du Front a accusé le royaume ibérique d’avoir « trahi le peuple sahraoui » après son soutien au plan d’autonomie du Sahara occidental proposé par le Maroc en 2007. B. Ghali a déclaré, lors de l’interview réalisée à l’issue du Congrès du Front, que ce que le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez avait fait, « équivaut à une deuxième trahison historique du peuple sahraoui en moins de 50 ans».

Et d’ajouter que « la position de l’Espagne doit être conforme au droit international et aux responsabilités historique, morale et juridique de l’Etat espagnol envers la cause du peuple sahraoui ».

B. Ghali a avancé que les milices du Polisario « causent de grandes pertes parmi les forces marocaines », accusant le Maroc de « couvrir cela ». « Je pense que l’État marocain essaie de couvrir la réalité au niveau officiel. Mais il faut aller vers les familles des victimes, il y a beaucoup de victimes (parmi l’armée marocaine) », a-t-il affirmé sans donner de détails.

Il a également accusé le royaume de manque « de volonté politique pour parvenir à une solution juste et définitive qui respecte le droit international ». « Le Front Polisario et tous ses combattants n’ont jamais fermé la porte aux négociations et à une solution politique et pacifique au conflit », a-t-il encore avancé.