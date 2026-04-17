Participation politique des femmes : Le Fonds d’appui double la mise

Ces projets ont été validés lors d’une réunion à Rabat, consacrée aux résultats de cet appel à projets et présidée par Samir Mohammed Tazi, Wali, secrétaire général du ministère de l’Intérieur et président de la commission, en présence de Hassan Aghmari, wali, Directeur des affaires électorales, ainsi que des membres de ladite commission.

Un communiqué du ministère de l’Intérieur précise que l’enveloppe financière globale allouée à ces projets s’élève à 19,21 MDH, dont une contribution du Fonds à hauteur de 13,42 millions.

L’appel à projets n°11 a été lancé en décembre 2025 sous le signe « Pour une forte présence féminine et le renforcement de la représentativité des femmes lors des prochaines échéances ». Cette édition a été marquée par une augmentation exceptionnelle et conséquente du budget du Fonds, qui a été porté à 20 MDH) contre 10 millions lors des années précédentes.

Cette édition a connu la mise en place d’un dispositif renforcé de communication et de sensibilisation, avec l’organisation de rencontres régionales de proximité, en présence des membres de la commission centrale, notamment dans les préfectures et provinces n’ayant pas bénéficié auparavant du soutien de ce Fonds.

Ces mesures reflètent l’attention accordée à ce Fonds qui vise à élargir la base des bénéficiaires, en particulier dans les zones où la participation des femmes est faible, pour stimuler la participation politique des femmes.

Par ailleurs, le ministère de l’Intérieur a procédé à la révision des dispositions réglementaires relatives à la gestion dudit Fonds, à travers le transfert de certaines prérogatives de gestion centrale vers le niveau provincial, ainsi que le renforcement du rôle des cellules provinciales du Fonds.