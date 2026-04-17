Défense : Le Maroc lié aux USA par une feuille de route décennale

L’accord a été officialisé jeudi 16 avril au Pentagone, lors d’une rencontre entre Elbridge Colby, sous-secrétaire américain à la Défense, et Abdellatif Loudiyi, ministre délégué à la Défense nationale du Maroc. La cérémonie s’est déroulée en présence du lieutenant-général Mohammed Berrid, inspecteur général des Forces armées royales (FAR).

Dans un message publié sur X, E. Colby a souligné que cet accord « guidera notre relation historique en matière de défense pour la prochaine décennie », précisant qu’il « s’appuiera sur un partenariat entamé il y a 250 ans, lorsque le Maroc a été la première nation à reconnaître les États-Unis ».

Les responsables marocains ont été reçus par Pete Hegseth, Secrétaire américain à la Guerre, en présence de l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani et de l’ambassadeur des États-Unis à Rabat, Duke Buchan III, pour des discussions approfondies sur le renforcement et le rehaussement des relations bilatérales entre les deux pays, notamment en matière de défense, d’industrie de défense et de cybersécurité, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.

A cette occasion, ajoute la même source, les deux parties se sont félicitées, avec appui, des relations historiques et exemplaires qui fondent la solidité de l’alliance historique entre le Royaume du Maroc et les États-Unis d’Amérique, continuellement impulsée et portée par les engagements structurants des plus hautes autorités des deux pays sous le leadership de leurs Chefs d’Etat.

Cette visite a été également une occasion pour la partie marocaine de saluer la position américaine soutenant la souveraineté pleine et entière du Royaume sur son Sahara ainsi que pour mettre en exergue les efforts soutenus du Maroc, en tant qu’acteur engagé pour la paix et la sécurité régionales pour promouvoir la stabilité et prospérité aux niveaux régional et international.