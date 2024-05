Opérations ciblées à la frontière libano-palestinienne : La résistance garde la cadence…

Des bombardements d’artillerie israéliens ont visé la périphérie de la ville de Naqoura, a rapporté le correspondant d’Al-Manar et des raids ont été menés contre des localités libanaises au sud du Liban. Plus, dans le centre de la Syrie, deux combattants du Hezbollah ont été tués dans des frappes israéliennes contre deux véhicules a rapporté l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH). « Un drone israélien a tiré deux missiles sur une voiture et un camion du Hezbollah près de la ville d’al-Qusayr dans la province de Homs, alors qu’ils se rendaient à l’aéroport militaire d’al-Dabaa, tuant au moins deux combattants du Hezbollah et en blessant d’autres », a ajouté l’ONG basée Londres mais qui dispose d’un vaste réseau de sources dans le pays.

La veille, la Résistance islamique au Liban avait mené une série d’opérations contre diverses cibles de l’occupation israélienne à la frontière avec la Palestine occupée, en soutien au peuple palestinien inébranlable et à sa résistance dans la bande de Gaza. Ses combattants ont ciblé le quartier général du bataillon Sahel, affilié à la Brigade 769, dans la base Beit Hilal avec des missiles Falaq qui ont atteint leur cible avec précision. Et en riposte à l’agression israélienne contre la localité méridionale de Hanaway, ils ont réalisé deux attaques aux drones d’assaut contre deux quartiers généraux militaires de l’occupation. La résistance a précisé, dans son communiqué, « qu’elle avait mené une attaque aux drones d’assaut contre le nouveau quartier général de la 91e Division à Illit, ciblant avec succès les endroits où se trouvaient les officiers et soldats ennemis ». ‏ Ajoutant que « les combattants de la résistance ont également lancé une attaque aux drones contre le quartier général du bataillon de missiles et d’artillerie dans la caserne Yoav, ciblant avec précision l’emplacement des officiers et des soldats ennemis ».

En plus, un bâtiment dans lequel était stationnée une force de renseignement militaire dans la colonie Al-Manara a été ciblé. Le bâtiment, qui contient du matériel technique d’espionnage, a été directement touché. La Résistance a également visé avec des missiles un bâtiment utilisé par les soldats de l’occupation dans la colonie de Margaliot. Et ciblé avec des missiles le site israélien Al-Ramtha dans les collines libanaises occupées de Kfar Chouba, ainsi que le quartier général militaire dans la caserne Doviev avec des missiles Falaq, causant des pertes confirmées.

Par ailleurs, dans une opération complexe, les résistants ont ciblé, avec des missiles guidés, un char israélien Merkava dans la forêt de la colonie de Chtoula. La résistance a expliqué que le char israélien a été visé alors qu’il était en mouvement, ce qui a entraîné sa destruction. Les combattants de la Résistance ont ensuite ciblé avec des obus d’artillerie les soldats d’occupation après avoir détecté leurs mouvements autour du char détruit.

Pour leur part, les médias israéliens ont rapporté que 4 soldats israéliens avaient été blessés à la suite de la chute d’un drone dans la colonie de Chtoula, à la frontière avec le Liban. Le Hezbollah a confirmé plus tôt dans la journée qu’elle avait ciblé le site d’Al-Malikiyah, avec deux missiles Burkan. Et ciblé, avec des projectiles, un rassemblement de soldats israéliens, en face de la localité de Yaroun et détruit les équipements d’espionnage installé dans le site de Bayad Blida.

Face à cette pression militaire exercée par la résistance, les médias israéliens parlent de l’expansion des capacités offensives du Hezbollah depuis le début de la guerre. Plus tôt, le correspondant d’Al-Mayadeen a rapporté que des salves de missiles avaient été lancées depuis le Liban vers la colonie Kiryat Chmona. Des sirènes avaient été entendues dans la Galilée et le Golan syrien occupé. Les médias israéliens ont diffusé vendredi une vidéo montrant la chute d’un missile sur la zone industrielle dans la colonie de Kiryat Chmona.

L’armée israélienne réagit en bombardant plusieurs localités sises du côté d’Aïta al-Chaab, Maroun al-Ras, Houla et les périphéries des localités de Ramia, Khiam et Yaroun.