ONEE : Le DG célébré pour la coopération avec son homologue comorien

L’union des Comores a lancé, en 2018, le Plan Comores Emergent 2030 (PCE), un programme structurant pour tous les secteurs économiques. Le Royaume du Maroc, avait pris l’engagement lors de la conférence des partenaires en 2019 d’accompagner l’Union des Comores dans la concrétisation de ce Plan, a souligné l’ONEE dans un communiqué.

Ainsi, s’inscrivant dans cet engagement, et suite à une demande des Autorités Comoriennes, le Directeur Général de l’ONEE a conduit une équipe d’experts à la capitale Moroni, avec pour mission de mener des entretiens avec les hauts responsables Comoriens autour des besoins du pays en électricité en vue d’effectuer un diagnostic préliminaire du système électrique et des infrastructures de production, a précisé l’ONEE.

Plusieurs rencontres et séances de travail ont eu lieu avec différents ministres et responsables Comoriens ainsi qu’avec le Directeur Général de la Société Nationale d‘Electricité de l’Union des Comores (SONELEC) et ses équipes, a noté la même source. A. El Hafidi a également effectué, en compagnie des experts de l’Office, des visites à des ouvrages électriques de l’Union des Comores, afin de s’enquérir de l’état du système électrique Comorien. Et d’ajouter que pour concrétiser cette coopération, une convention cadre a été signée entre SONELEC et l’ONEE en vue de renforcer les relations et d’établir des échanges d’expertise et d’expériences.

“A la fin de cette mission, le Président de l’Union des Comores a reçu le Directeur Général de l’ONEE et sa délégation et s’est félicité de cette fructueuse coopération entre les deux pays frères”, a conclu le communiqué.