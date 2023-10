Dans cette déclaration, les deux parties ont affirmé leur soutien à Staffan de Mistura, envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies, et à ses efforts pour faire avancer le processus politique basé sur les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU. N. Bourita, en visite officielle en République tchèque, et son homologue tchèque ont également réaffirmé leur soutien à la MINURSO.

La déclaration conjointe a souligné l’importance d’approfondir des relations historiques qui lient les deux pays, tout en marquant leur volonté commune de « renforcer davantage l’excellent partenariat » entre eux. Dans ce sens, les deux responsables ont exprimé leur intention de poursuivre le dialogue et la coopération dans tous les domaines. Bourita et Lipavský se sont félicités de l’augmentation des échanges commerciaux entre leurs deux pays, d’autant que les investissements des entreprises tchèques au Maroc ont connu une évolution positive, ces dernières années. Promouvoir l’échange de visites, notamment les missions économiques à même d’approfondir la coopération économique, est ainsi un autre point sur lequel a porté la déclaration conjointe.

Dans le cadre plus large de la coopération européenne, les deux parties ont réaffirmé leur « soutien et engagement à renforcer le partenariat stratégique» entre le Maroc et l’Union Européenne (UE). Aussi, les deux parties «reconnaissent l’importance de la coopération UE-Maroc pour faire face conjointement aux défis mondiaux et régionaux actuels, particulièrement en termes de sécurité, de stabilité, de migration et de développement socio-économique et humain », indique la déclaration.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue tchèque, N. Bourita a rappelé que le nombre des pays membres de l’Union Européenne qui apprécient et soutiennent le plan d’autonomie s’est élevé à 14 après la position exprimée, jeudi, par la République tchèque. Le ministre a indiqué, à cet égard, que ces soutiens s’inscrivent dans le cadre d’une tendance internationale pour faire du plan d’autonomie la base du règlement du différend autour du Sahara marocain.