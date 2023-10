Les retombées de la barbarie israélienne à Gaza : L’Egypte dans l’œil du cyclone ?

A l’aube du 27 octobre, le territoire égyptien a été touché par un drone. « Un drone non identifié s’est écrasé aux abords d’un bâtiment adjacent à l’hôpital de Taba, faisant six blessés légers », a indiqué le porte-parole de l’armée égyptienne sur Facebook.

L’hôpital de Taba est situé à 220 kilomètres de la frontière avec l’enclave de Gaza, juste en face du port israélien d’Eliat, rapporte le média égyptien Al Qahera TV, qui évoquait plus tôt un « missile ».

The Times of Israel rapporte que le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de Tsahal, a déclaré que l’engin provenait de « la région de la mer Rouge », sous-entendant de facto que le missile avait été tiré par les Houthis pour frapper Israël. Les tirs n’ont toutefois pas été revendiqués par la milice yéménite.

Les Houthis avaient été pointés du doigt par le Pentagone, lorsque ce dernier avait annoncé le 19 octobre qu’un navire américain en mer Rouge avait abattu « plusieurs drones » ainsi que « trois missiles » qui se dirigeaient « potentiellement vers des cibles en Israël ».

Ce n’est pas la première fois que le territoire égyptien, qui jouxte Gaza et Israël, est impacté par le conflit voisin. Le 22 octobre, plusieurs soldats égyptiens avaient été blessés près de la frontière suite à un tir israélien (on parle de 9 morts dans le ciblage du char israélien). L’armée israélienne avait reconnu avoir « accidentellement tiré et touché » une position égyptienne dans le secteur de Kerem Shalom, jouxtant Gaza et l’Egypte, exprimant « son regret face à cet incident ». Un incident qui survenait en plein pic de tensions au point de passage de Rafah, entre la bande de Gaza et l’Egypte, le seul où peut être acheminée l’aide humanitaire vers l’enclave gazaouie.

Des stratégistes signalent que l’armée égyptienne est mobilisée. Pas moins de 100.000 hommes ont été déployés, avec leur matériel, dans le Sinaï, aux abords de Gaza.

De gigantesques manifestations ont été organisées en signe de soutiens aux Palestiniens dans au moins une trentaine de villes égyptiennes. Les slogans appelaient le leader du Hezbollah à cibler Tel-Aviv par les missiles. Tolérées, ces manifestations qui prennent de l’ampleur ont poussé le système à réagir. Vendredi, un sit-in de soutien aux Palestiniens a été chargé par la police à même l’enceinte du campus d’Al-Azhar.