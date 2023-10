Accord PSOE-Sumar : Les séparatistes ne décolèrent pas…

« Nous devons garder à l’esprit les sentiments des citoyens espagnols : ils ne soutiennent pas la position de Pedro Sánchez qui s’aligne sur le Maroc en tant que puissance occupante du territoire », a-t-elle estimé.

Dans un communiqué dévoilé juste avant, Abdulah Arabi, représentant du Polisario, avait lui aussi condamné l’absence de toute référence à la question du Sahara dans l’accord PSOE -Sumar. « Cette omission est contraire au sentiment des citoyens [espagnols], qui ont systématiquement manifesté leur rejet du changement de position» sur ce dossier. «Elle représente aussi une incohérence criante par rapport aux positions maintenues par les deux formations sur d’autres conflits internationaux », a-t-il souligné. Le document signé entre P. Sánchez et Y. Díaz n’a mentionné que les conflits de l’Ukraine et de la Palestine.

A rappeler que T. Sidi a accompagné, les 23 et 24 octobre, la délégation du Polisario à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Histoire de bloquer la coopération Maroc à l’Union Européenne. Une affaire d’ampleur…

Le MSP à Dakar

A signaler aussi que le Mouvement Sahraoui pour la Paix (MSP) organise la deuxième édition de sa conférence de dialogue entre les Sahraouis, les 27 et 28 octobre à Dakar. Le MSP ambitionne de se positionner comme la « troisième voie » dans la recherche d’une solution pacifique au problème du Sahara occidental.

L’organisation dissidente affirme avoir adressé des invitations à la réunion de Dakar à des membres de la direction du Polisario. Des personnalités internationales sont également attendues à cette conférence, dont notamment l’ancien José Luis Rodríguez Zapatero, Premier ministre espagnol, un habitué des rencontres du MSP, Domitien Ndayizeye, ex-président du Burundi, (2003–2005), José Bono, ancien ministre de la Défense et président la Chambre basse espagnole, l’ex-ministre des Affaires étrangères du Pérou et Abdullahi Azucotiní ancien conseiller du président du Nigeria,.

Le conclave du MSP à Dakar interviendra trois jours avant l’adoption par le Conseil de sécurité de l’ONU d’une nouvelle résolution sur la question du Sahara. Pour rappel, le MSP avait tenu la première conférence des dissidents du Polisario, en septembre 2022 aux Iles Canaries.