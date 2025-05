Nucléaire iranien : Les rencontres entre Américains et Iraniens se poursuivent. « Un tour plus sérieux et plus explicite », commente A. Araghchi

Selon M. Araghchi, de nombreuses discussions utiles ont eu lieu et les deux parties comprennent mieux les positions de l’autre. De nombreux points de discorde ont également été résolus et les positions se sont quelque peu rapprochées. Selon lui, il est possible de décrire cette situation comme un progrès dans les pourparlers.

Concernant le cinquième tour des négociations, le chef de la diplomatie iranienne signale que « les deux parties se sont accordées pour la tenue d’une prochaine réunion, mais il revient au ministre omanais des Affaires étrangères d’en annoncer la date et le lieu. Je pense que cela aura lieu avec un intervalle d’une semaine. » Néanmoins, il a considéré les positions contradictoires de Washington comme un problème : « C’est un problème. Malheureusement, nous entendons des prises de position contradictoires, qui n’aident pas aux négociations. Cela faisait, en effet, partie de notre discussion aujourd’hui. Étant donné que l’Iran est attentif dans l’expression de ses positions, nous nous attendons à une telle prudence de la part des Américains. »

« Nous avons insisté clairement sur le fait que nous n’acceptons pas du tout des interprétations contradictoires et les spéculations faites par les médias, car elles porteront préjudice aux négociations. Si elles se répètent, nous nous comporterons de la même manière », a encore fait valoir le responsable iranien. « À notre avis, l’enrichissement de l’uranium doit se poursuivre et il n’y a pas de place pour le compromis. Dans le but de renforcer la confiance, nous pouvons accepter des limites à la quantité et au niveau, mais jamais au principe de l’enrichissement lui-même. La levée des sanctions est également l’un des piliers fondamentaux de nos négociations », a-t-il encore précisé. « Nous nous sommes rapprochés sur les points de désaccord et nous nous comprenons. J’espère que nous continuerons à faire de meilleurs progrès », a-t-il conclu.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré que « le Sultanat d’Oman coordonnera et annoncera le cinquième cycle de négociations avec les États-Unis ». Il a souligné que « le quatrième tour a été difficile, mais utile voire efficace pour mieux comprendre les positions des deux parties et trouver des solutions raisonnables et réalistes pour résoudre les différends ».

Dans le même contexte, A. Araghchi a affirmé que « Téhéran est déterminé à faire valoir son droit légal d’utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques », soulignant « son engagement à poursuivre la coopération diplomatique pour confirmer la nature pacifique de son programme nucléaire ». Il a ajouté que « l’Iran est déterminé à poursuivre ses efforts pour lever les sanctions illégales imposées au peuple iranien », affirmant que « la voie du dialogue reste ouverte ».

De son côté, un haut responsable américain a indiqué, sous le couvert d’anonymat, que les Etats-Unis étaient « encouragés par les résultats des discussions » et attendaient « avec impatience la prochaine rencontre (…) », selon l’AFP. « Nous sommes optimistes quant à l’issue des discussions d’aujourd’hui à Mascate et attendons avec impatience notre prochaine réunion, qui aura lieu bientôt », a rapporté de son côté l’Associated Press en citant un responsable américain déclarant. Citant un autre responsable américain, Reuters a indiqué « qu’il a été convenu de poursuivre les discussions avec l’Iran pour continuer à travailler sur les questions techniques ».

De son côté, Mehdi Baghaei, responsable du ministère iranien des Affaires étrangères, a déclaré à l’agence de presse officielle IRNA que « les négociations actuelles entre Téhéran et Washington se déroulent à travers un échange de lettres écrites, avec la médiation active du ministre des Affaires étrangères omanais. Il n’a pas révélé plus de détails concernant le contenu des lettres ou l’ordre du jour ».

Plus tôt dans la journée, le quatrième cycle de négociations nucléaires indirectes entre Téhéran et Washington s’est tenu au Sultanat d’Oman. A. Araghchi, a exprimé son espoir que ce cycle de négociations atteigne un point précis, exprimant son regret face aux positions américaines, qui « contredisent ce qui est dit lors des négociations et ce qui apparaît dans les médias, et qui pourraient faire dérailler les négociations ». Ce cycle a eu lieu alors « qu’il était prévu samedi dernier, mais a été reporté pour des raisons logistiques ».

Cette tournée intervient dans un contexte de tensions renouvelées autour du programme nucléaire iranien, de pressions occidentales croissantes pour imposer de nouvelles restrictions, tandis que Téhéran insiste sur le fait que son programme est uniquement destiné à des fins civiles et pacifiques.