Nucléaire iranien : Alors que D. Trump fait dans la menace militaire, A. Araqchi attaché à l’enrichissement de l’uranium

« Nous ne demandons à personne l’autorisation d’enrichir de l’uranium sur notre territoire », a répondu Abbas Araqchi à la déclaration du président américain Donald Trump. Lors d’une séance de dédicaces et de discussion à la Foire internationale du livre de Beyrouth, le ministre iranien a expliqué que « la proposition que son pays a reçue des États-Unis contenait de nombreuses ambiguïtés et questions », soulevant « de nombreux points obscurs ». « Nous apporterons une réponse appropriée dans les prochains jours, conformément aux principes et aux intérêts de l’Iran », a-t-il ajouté en notant que « l’enrichissement de l’uranium est une source de fierté pour nous et une réussite pour nos scientifiques, et donc il ne s’agit pas d’une importation à abandonner », soulignant « qu’ un million d’Iraniens ont besoin des médicaments produits par le réacteur de Téhéran ; l’enrichissement se poursuivra donc en Iran ».

Les propos d’A. Araqchi font suite à une publication de D. Trump sur Truth Social, tôt mardi matin, dans laquelle il déclarait « qu’il n’autoriserait l’Iran à enrichir de l’uranium en aucune circonstance ». a menacé : « Nous stockons des armes à un rythme sans précédent et nous espérons ne jamais devoir à les utiliser », a mis en garde l’actuel locataire de la Maison Blanche.

De son côté, Massoud Pezeshkian, président iranien, a souligné que « les ennemis ne parviendront pas à leurs fins même s’ils continuent de nous imposer des sanctions ». Il a affirmé que son pays « surmontera tous les problèmes et contrecarrera tous les plans, et ne cédera pas à la pression de ses ennemis ni ne renoncera à ses droits nucléaires et scientifiques ».

Dans un discours prononcé lors d’une cérémonie commémorant le décès de l’imam Khomeini, M. Pezeshkian a souligné que « les défenseurs des droits de l’homme défendent Israël, un État criminel, et rejettent la poursuite du programme nucléaire pacifique de l’Iran ». Ajoutant que « les États-Unis et l’entité israélienne nourrissent de mauvaises intentions à l’encontre de l’Iran et des pays islamiques », et « qu’ Israël ne pourra commettre aucun acte insensé si les pays islamiques étaient unis ».

Le président iranien a insisté sur le fait « qu’ aucun individu libre n’accepte l’injustice et l’arrogance, et nous ne les accepterons pas ». Il a ajouté que « s’ils veulent instaurer la paix, la sécurité, le calme et la stabilité dans la région, ils doivent reconnaître les droits de tous les peuples de la région ».