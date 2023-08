Mondial de football féminin : Fin de l’équipée des Lionnes de l’Atlas

Battues mardi par la France en huitième de finale, les Lionnes de l’Atlas visent d’ores et déjà les prochaines rencontres internationales, qui leur permettront de continuer à écrire l’Histoire du ballon rond féminin à partir du Maroc. C’est le message que Ghizlane Chebbak, capitaine de l’équipe a adressé à la fin de la rencontre d’Adélaïde.

« Aujourd’hui, nous avons fait de notre mieux [face à la France, ndlr]. Nous ne nous attendions pas à ce résultat, mais j’espère que nous avons pu honorer le football féminin marocain et arabe. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, mais nous avons perdu et c’est cela, le football. C’est fait de victoires et de défaites », a déclaré l’attaquante de l’AS FAR au micro de la chaîne publique sportive Arryadia.

La capitaine de l’équipe a par ailleurs remercié « toutes les personnes qui ont soutenu la sélection dès le début, à commencer par le souverain (…) Nous aurions espéré aller plus loin, mais le ballon rond est ainsi. Parfois, il se joue sur des détails ».

En conférence de presse de l’après-match, Reynald Pedros, sélectionneur national, a mis l’accent sur les lacunes à combler et le travail qui reste à mener, à partir de cette première Coupe du monde pour le Maroc. Tout en remerciant les Lionnes de l’Atlas pour le jeu qu’elles ont offert jusqu’au second tour, l’entraîneur s’est dit déterminé à « repartir au travail » avec le groupe. « On a les éliminatoires des Jeux olympiques à préparer. Il faut se nourrir de ce qu’on a vécu lors de ce Mondial de football et avoir plus de recul aussi de l’expérience. C’est en faisant ce genre de compétitions qu’on va réussir à gommer nos petites erreurs et nos grosses erreurs qui nous coûtent », a-t-il déclaré.