Migration en Méditerranée occidentale : Les drames humains prennent de l’ampleur

La route migratoire reliant l’Algérie aux îles Baléares continue de gagner en importance dans les flux d’immigration irrégulière vers l’Europe, mais aussi en dangerosité. Dans son dernier rapport consacré aux routes migratoires menant vers l’Espagne, l’organisation espagnole Caminando Fronteras fait état de 507 décès enregistrés sur cet itinéraire entre janvier et mai 2026.

Le chiffre marque une progression de 54,6 % par rapport à la même période de l’année précédente et constitue l’un des bilans les plus lourds observés ces dernières années sur cette route maritime. Selon l’ONG, une personne y perd la vie toutes les sept heures en moyenne lors d’une tentative de traversée vers les côtes espagnoles.

L’organisation a recensé au total 1.317 morts ou disparus sur les différentes routes migratoires menant vers l’Espagne durant les cinq premiers mois de l’année. Les victimes appartiennent à 26 nationalités différentes et comprennent 142 femmes ainsi que 129 enfants.

Ces données sont issues d’un travail de documentation fondé sur l’analyse de 150 incidents recensés le long des frontières occidentales africaines conduisant vers l’Europe. Caminando Fronteras souligne toutefois que le bilan réel pourrait être plus élevé en raison du nombre important de disparitions en mer qui échappent à toute confirmation officielle.

Au-delà du drame humain, ces chiffres témoignent du poids croissant de l’Algérie dans les flux migratoires irréguliers en Méditerranée occidentale.

La voie reliant les côtes algériennes aux Baléares est devenue l’un des principaux itinéraires utilisés par les réseaux de passeurs et les candidats à l’émigration. Les autorités espagnoles observent depuis plusieurs années une augmentation continue du nombre d’embarcations atteignant les îles Baléares après avoir quitté les côtes algériennes.

Le rapport de Caminando Fronteras met également en lumière l’extrême vulnérabilité des migrants qui tentent la traversée. Pas moins de 27 embarcations ont disparu entièrement au cours des cinq premiers mois de l’année, sans qu’aucun survivant ne soit retrouvé.

L’organisation relève par ailleurs que la baisse du nombre global d’arrivées en Espagne ne s’est pas traduite par une diminution proportionnelle du nombre de victimes. Au contraire, les traversées semblent devenir plus risquées.

Selon les données du ministère espagnol de l’Intérieur citées dans le rapport, le nombre d’arrivées irrégulières a reculé d’environ 35 % depuis le début de l’année. Pourtant, le ratio entre le nombre de décès et le nombre de migrants parvenus à destination s’est détérioré.

Alors qu’en 2025 on enregistrait un décès pour huit migrants arrivés en Espagne, le ratio atteint désormais un décès pour six arrivées. Une évolution qui, selon Caminando Fronteras, confirme que la réduction des flux migratoires ne signifie pas nécessairement une amélioration des conditions de sécurité sur les routes de l’exil.

Face à cette situation, l’organisation appelle à renforcer les dispositifs de sauvetage maritime et les mécanismes de coordination entre les différents acteurs impliqués dans les opérations de recherche et de secours. Une demande qui intervient alors que le nombre de victimes continue de progresser sur plusieurs itinéraires migratoires, en particulier sur la route au départ de l’Algérie.