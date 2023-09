Migration clandestine : Des passeurs mis à l’ombre à Témara

Les suspects, âgés entre 34 et 48 ans, ont été interpellés dans une zone rurale aux alentours de la ville de Skhirat, en flagrant délit de préparation d’une opération d’immigration irrégulière par voie maritime au profit de 14 candidats qui ont été appréhendés dans une ferme dans la même zone, où ils étaient momentanément hébergés, indique une source sécuritaire.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue tandis que les candidats à la migration ont été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer toutes ses éventuelles ramifications, ajoute la même source.