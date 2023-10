Maroc-Suisse ciblent la R&D : Un appel à propositions pour le financement de projets lancé

Cet appel à propositions, initié par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, fait suite à un premier appel lancé en septembre 2022, qui a permis le financement de dix projets de recherche conjoints. Suite à ce succès, les deux parties ont convenu de fixer le montant de financement de cette édition à hauteur de six millions de dirhams, la contribution du Maroc s’élevant à trois millions, soit le même montant que la Confédération suisse.

Cette annonce a été faite en marge des Journées scientifiques Maroc-Suisse consacrées aux « Enjeux autour de l’eau au Maroc », organisées à l’initiative du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, de la HES-SO, et de l’université Mohammed V de Rabat (UM5), avec le soutien de l’ambassade de Suisse à Rabat.

A cette occasion, Guy Parmelin, conseiller fédéral suisse et chef du département de l’Économie, de la formation et de la recherche, s’est félicité de la qualité de la coopération scientifique entre le Maroc et la Suisse, « fruit de plusieurs années d’efforts conjoints et de reconnaissance mutuelle de complémentarité ». Il a mis en avant, dans ce sens, le rôle essentiel des programmes de coopération bilatéraux de la Suisse, notamment à travers la HES-SO, mandatée par la confédération en tant que « Leading House » pour la région MENA. Ce mandat, a-t-il expliqué, a pour but de soutenir des projets de recherches conjoints et de faciliter l’échange des connaissances et d’expertises entre les deux pays, relevant que la coopération reflète les principes fondamentaux de la stratégie internationale de la Suisse en matière de formation, de recherche et d’innovation. Cette coopération bilatérale en matière de recherche témoigne d’un engagement commun envers un avenir où la coopération scientifique internationale se révèle être un outil puissant pour surmonter les défis les plus complexes, a ajouté le responsable helvétique.

Pour sa part, Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, a souligné que les travaux de ces journées scientifiques servent de jalon additionnel dans l’édifice de la coopération bilatérale fondée sur des bases solides et pérennes. L’accord commun portant sur le lancement du 2ème appel à projets en est la parfaite illustration, a-t-il dit. Il a également précisé que cette rencontre offre l’opportunité idoine pour approfondir les réflexions, mutualiser les expériences respectives et initier de nouvelles collaborations en termes de recherche entre le Maroc et la Suisse. Deux jours durant, ces journées visent à rassembler des experts autour de la thématique des enjeux de l’eau afin de favoriser un échange de connaissances et de solutions, susceptible d’explorer de nouvelles pistes de coopération en la matière entre le Maroc et la Suisse.