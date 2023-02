Manœuvres en Séoul et Washington : Pyongyang promet une réponse « sans précédent »

Pyongyang a durci le ton. Et menace de réagir avec une force « sans précédent » aux exercices militaires conjoints entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, les décrivant comme des préparatifs de guerre. Les deux alliés discuteront, pendant ces exercices, qui auront lieu durant la semaine du 20 février dans la capitale américaine, des réponses à apporter en cas d’utilisation d’armes nucléaires par Pyongyang.

Si Washington et Séoul mettent en œuvre ces exercices, « ils seront confrontés à des contre-mesures […] fortes et sans précédent », a déclaré dans un communiqué un porte-parole du ministère nord-coréen des Affaires étrangères. Séoul espère apaiser sa population, de plus en plus nerveuse face au Nord, qui a redoublé d’efforts en matière de développement militaire depuis un an. Kim Jong-un a par ailleurs déclaré en 2022 que le statut de puissance nucléaire de son pays était « irréversible », et effectue depuis des essais nucléaires réguliers, notamment des tirs de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) malgré les sanctions imposées par la communauté internationale. Les exercices militaires conjoints entre les Etats-Unis et la Corée du Sud exaspèrent Pyongyang, qui les considère comme des répétitions en vue d’une invasion.