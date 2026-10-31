L’UM6SS s’ouvre au CAM : Un partenariat soigné…

La convention ouvre aux clients et aux collaborateurs du CAM l’accès, à des conditions conventionnées, aux établissements hospitaliers actuels et futurs de la FM6SS. Elle met l’accent sur la médecine préventive : dépistage, diagnostic précoce et sensibilisation, en lien avec le Centre Mohammed VI de Médecine Préventive, Longévité et Performance et avec les unités mobiles du CAM, afin de rapprocher ces services des populations rurales.

Les deux institutions déploieront des programmes d’éducation à la santé et des formations initiales et continues au profit des collaborateurs du CAM, en s’appuyant sur l’écosystème académique de la FM6SS. En retour, le CAM proposera des solutions de financement adaptées aux étudiants de l’Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé (UM6SS) et aux collaborateurs de la Fondation.

« La prévention est le premier des soins, et elle ne vaut que si elle atteint ceux qui vivent loin des hôpitaux. En associant notre réseau hospitalier et universitaire au maillage territorial du Crédit Agricole du Maroc, nous donnons une portée concrète à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la généralisation de l’accès aux soins », a déclaré Pr L. Belyamani.

De son côté, M. Fikrat a indiqué que « le Crédit Agricole du Maroc accompagne depuis toujours le monde rural au-delà du seul financement. Ce partenariat permet à nos clients et à nos collaborateurs de bénéficier d’une offre de soins et de prévention de référence, et aux futurs professionnels de santé de disposer de solutions de financement adaptées à leurs études ».