Londres face au dossier du Sahara marocain : Les amis des séparatistes donnent de la voix

Navendu Mishra, député travailliste et membre du groupe d’amitié avec le Polisario, a demandé au ministre d’Etat chargé des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, de fournir des « informations sur le nombre de soldats marocains et de soldats sahraouis morts depuis l’incursion militaire marocaine à El Guerguerate ».

L’exécutif britannique a précisé dans sa réponse que le département des Affaires étrangères « ne détient pas de telles informations ». « Cependant, nous continuons de surveiller la situation au Sahara occidental, notamment par le biais de nos engagements avec la Mission des Nations unies pour l’organisation du référendum au Sahara occidental (MINURSO) et nos partenaires internationaux », a écrit David Rutley, sous-secrétaire d’Etat au ministère des Affaires étrangères, Commonwealth et du Développement.

En mai 2023, N. Mishra cherchait à en savoir plus sur les démarches entreprises par la diplomatie britannique pour aider à résoudre le conflit au Sahara occidental.

D. Rutley a dû aussi apporter, la semaine dernière, une autre réponse à un question écrite de la députée Kim Johnson, également du Parti travailliste, portant sur « le nombre d’allégations de violations des droits humains au Sahara occidental, adressées au Conseil national marocain des droits de l’Homme (CNDH)».

Le responsable a répondu que « le gouvernement britannique est déterminé à promouvoir et à protéger les droits de l’Homme dans le monde entier, y compris au Maroc et au Sahara occidental, et nous soulevons en conséquence les questions liées aux droits humains avec le gouvernement marocain ». « Nous nous engageons également sur ces questions à l’ONU et avons toujours soutenu le libellé des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU, qui encourage les parties à poursuivre leurs efforts pour renforcer la promotion et la protection des droits humains au Sahara occidental », a-t-il encore fait savoir.

Cette mobilisation des élus pro-Polisario à la Chambre des communes intervient en riposte aux appels lancés, ces dernières semaines, par les députés conservateurs Liam Fox et Daniel Kawczynski, au gouvernement en vue de reconnaître la marocanité du Sahara. Le parlementaire D. Kawczynski s’est rendu, le 1er février à Dakhla. Parallèlement à ces actions en faveur du Maroc, le think-tank « The Royal United Services Institute (RUSI) » a plaidé pour le soutien au plan marocain d’autonomie au Sahara.

En mai 2023, la Cour d’appel de Londres avait récusé la demande de recours de Western Sahara Resources Watch, ONG proche du Polisario, contre une précédente décision de la Cour administrative, rejetant une demande d’annulation de l’accord d’association entre le Maroc et le Royaume-Uni, conclu en octobre 2019 à Londres et intégrant les produits du Sahara. Un verdict qui équivaut à une reconnaissance de facto de la souveraineté du Maroc sur le Sahara.