L’establishment israélien en mal de visibilité : Quid de l’après-guerre ?

Sur la foi des révélations faites par les médias israéliens, B. Gantz souhaite que Benjamin Netanyahu permette au gouvernement de prendre des décisions sur six questions déterminantes pour la suite des événements. Il s’agit du contrôle de la route de Philadelphie, le long de la frontière entre l’Égypte et Gaza, ainsi que le point de passage de Rafah ; fixer un dead line pour le retour des habitants du nord d’Israël chez eux (Netanyahu a reporté à deux reprises la réunion prévue sur ce point avec les maires des municipalités concernées) ; le délai prévu Israël pour déployer des efforts diplomatiques pour régler les tensions avec le Hezbollah avant qu’il n’opte pour une action militaire significative ; la mise en place d’un mécanisme d’aide humanitaire aux Gazaouis dans les zones évacuées par l’armée israélienne ; la définition d’un plan concernant la direction de Gaza quand le Hamas en aura été chassé ; et enfin le réexamen des objectifs de guerre pour présenter une version actualisée tenant compte des événements des trois derniers mois.

Herzi Halevi, chef d’état-major de Tsahal, aurait pour sa part averti que les avancées militaires réalisées dans la bande de Gaza pourraient être mises en péril par l’absence d’un plan portant sur l’après-guerre dans la bande, selon la Treizième chaîne.

Le reportage, qui n’a pas cité ses sources, a fait savoir que H. Halevi avait déclaré au Premier ministre et au ministre Yoav Gallant que « nous devons faire face à l’effritement de nos avancées réalisées jusqu’à présent dans la guerre parce qu’il n’y a aucune stratégie prévue pour le lendemain » du conflit au sein de l’enclave côtière. « Il est possible que nous devions retourner dans des secteurs où nous avons déjà terminé les combats », aurait-il ajouté.

Il aurait répété ces mises en garde à de multiples reprises.

L’armée israélienne dit avoir terminé ses principales opérations dans le nord de Gaza et que la bataille à Khan Younès, dans le sud, sera bientôt finie. Le cabinet de sécurité s’est réuni à plusieurs reprises pour discuter de l’après-guerre à Gaza mais aucune décision n’a été prise pour le moment – avec des rencontres qui ont été interrompues suite aux prises de bec entre les ministres.