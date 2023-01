Les chars US ne feront pas la différence : Des révélations choc d’un expert américain

Il a souligné que ce moteur est considéré comme une « catastrophe », car il consomme de grandes quantités de carburant, et aussi parce qu’il n’est pas adapté pour travailler dans la boue, le sable et d’autres choses.

« Le moteur est conçu pour les avions, pour une utilisation à une altitude de 15 000 pieds, pas au sol », a-t-il ajouté. Il a poursuivi en expliquant que ce moteur peut pousser le char à une vitesse de 50-60 miles par heure en direction de l’ennemi, mais ce n’est pas l’indicateur requis du char pour réussir sur le champ de bataille.

Le colonel à la retraite a rappelé la récente déclaration de Colin Cale, sous-secrétaire américain à la Défense, selon laquelle le char M1 Abrams est une machine très coûteuse avec des besoins de maintenance élevés, soulignant qu’il est trop complexe pour les Ukrainiens et ne les aidera pas.

McGregor a souligné que le char avait un large éventail de problèmes.« Je ne pense pas que les gens aimeraient le voir en action par peur de l’embarras », a-t-il assuré.

Le mercredi 25 janvier, le président américain Joe Biden a annoncé que son pays allait livrer 31 chars Abrams à l’Ukraine tout en déclarant que « l’aide prévue sera accompagnée de fournitures d’autres pays ».

Auparavant, Laura Cooper, sous-secrétaire américaine à la Défense, avait annoncé que l’Ukraine avait besoin de chars dans sa guerre contre la Russie, mais que les chars américains Abrams sont trop complexes pour l’armée ukrainienne. « Non seulement les Abrams consomment beaucoup de carburant, mais ils sont également très difficiles à entretenir », a déclaré L. Cooper.

Les Américains ont beaucoup hésité à livrer leurs chars à Kiev, et ont préféré pousser les Allemands à livrer leur Leopard 2.

Le mercredi 25 janvier, le chancelier allemand Olaf Scholz a donné son feu vert à la livraison par la Pologne et d’autres pays qui le souhaiteraient d’exemplaires de ce char. Il a aussi créé la surprise en annonçant également la livraison de Leopard 2 de modèle 2A6 plus perfectionnés, pris sur le stock de l’armée allemande.