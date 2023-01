La Bolivie a mal à sa justice : La réforme du système mobilise plus

De grands rassemblements ont été organisés mercredi à La Paz, Santa Cruz, Cochabamba ou Potosi pour exprimer le mécontentement face à une justice corrompue et exiger la libération de ceux qu’ils considèrent comme des « prisonniers politiques », notamment Fernandi Gamacho, gouverneur de la région de Santa Cruz, et l’ex-présidente par intérim, Jeanine Añez. S’ils étaient plusieurs milliers à Santa Cruz, ville qui concentre une grande partie de l’opposition à l’actuel gouvernement, on comptait quelques centaines de manifestants à La Paz.

L’une des principales demandes de cette assemblée est la réforme de l’appareil judiciaire, considéré comme inféodé au pouvoir. Les manifestants tentent de récolter le maximum de signatures en espérant impulser un changement.

Ils ont désormais 90 jours pour arriver au nombre de signataires suffisant afin d’organiser un référendum pour demander au peuple bolivien s’il désire une réforme de la justice.