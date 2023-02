Le Roi au Gabon : Le Maroc fait don de 2.000 t de fertilisants

« Cet entretien, élargi par la suite au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, à la ministre déléguée auprès du ministre gabonais des Affaires étrangères, Mme Yolande Nyonda et au Secrétaire général de la Présidence de la République du Gabon, M. Jean-Yves Teale, a été l’occasion de souligner l’importance des relations profondes, riches et solidement ancrées entre le Maroc et le Gabon, ainsi que les liens forts de fraternité et de solidarité entre les deux peuples », indique la MAP.

Par la suite, le souverain a procédé à la remise d’un don de 2.000 tonnes de fertilisants en présence d’Ali Bongo. « Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la sollicitude du Royaume du Maroc à l’égard des agriculteurs gabonais, notamment dans le contexte actuel, marqué par la crise alimentaire mondiale et les difficultés d’approvisionnement en engrais ».

Pour sa part, Ali Bongo Ondimba s’est félicité sur Facebook du « très chaleureux entretien » qu’il a eu avec le Souverain. « Nous nous employons à renforcer la coopération bilatérale, déjà forte, entre le Gabon et le Maroc, mais également notre collaboration sur les dossiers internationaux », a-t-il ajouté.