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Le Polisario blacklisté par les USA : Une démarche qui gagne du terrain

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Le Polisario blacklisté par les USA : Une démarche qui gagne du terrain

M.E. Salazar est membre de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants et préside la sous-commission sur l’hémisphère occidental.

Depuis son dépôt en juin 2025, la proposition visant à classer le Polisario comme entité terroriste a déjà recueilli 11 parrainages au sein du Congrès américain. En parallèle, une initiative similaire portée au Sénat par le sénateur républicain Ted Cruz bénéficie du soutien de quatre sénateurs, illustrant une dynamique croissante autour de ce dossier.

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