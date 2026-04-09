Dialogue social : L’UMT dévoile son cahier revendicatif

Réunie mardi 7 avril au siège central à Casablanca, le secrétariat général de l’UMT a consacré ses travaux à l’examen de la situation économique et sociale, marquée, selon la centrale, par une pression accrue sur les revenus et une progression continue des prix de plusieurs biens et services.

Au terme de sa réunion, l’UMT a ainsi déploré une dégradation du pouvoir d’achat qu’elle juge préoccupante, tout en critiquant les explications avancées pour justifier cette évolution. Elle évoque notamment des déséquilibres dans les circuits de distribution, des pratiques spéculatives et un manque de régulation de certains marchés, estimant que ces facteurs contribuent à accentuer la hausse des prix.

La réunion intervient dans un contexte de reprise attendue du dialogue social. Sur ce point, l’UMT souligne l’importance d’un cadre de concertation régulier et structuré, rappelant que certaines échéances n’ont pas été tenues et que plusieurs engagements restent en suspens.

La centrale indique attendre de la prochaine session des avancées concrètes, en particulier sur les questions liées aux revenus et aux conditions de travail. Elle insiste sur la nécessité d’un dialogue « sérieux et productif », susceptible de déboucher sur des mesures à effet immédiat.

Sur le plan des revendications, l’UMT met en avant une série de mesures couvrant à la fois le secteur public et le secteur privé. Elle appelle à une augmentation générale des salaires, à la revalorisation des pensions de retraite ainsi qu’à la fixation d’un seuil minimal de pension aligné sur le salaire minimum.

Le syndicat propose également une hausse du salaire minimum dans l’ensemble des secteurs et plaide pour une harmonisation entre les niveaux appliqués dans les activités industrielles et agricoles. À cela s’ajoutent des demandes relatives à l’allègement de la fiscalité sur les revenus du travail, à la relance des dialogues sectoriels et à l’introduction de nouvelles perspectives de progression dans la fonction publique.

Une part importante du communiqué est consacrée à la question des prix. L’UMT appelle à des mesures visant à contenir leur évolution, notamment à travers un réexamen de certaines taxes sur les produits de consommation et les services de base. Parmi les pistes évoquées figurent une réduction partielle de la TVA sur certains produits, un ajustement de taxes indirectes influençant les prix, ainsi qu’un encadrement des marges dans des secteurs spécifiques comme les carburants.

La centrale insiste également sur la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle, de lutter contre les pratiques de spéculation et de mieux encadrer les circuits de distribution, en mobilisant notamment les instances chargées de la concurrence et du suivi des marchés.

Au-delà des aspects économiques, l’UMT aborde la question des droits syndicaux, évoquant des situations qu’elle considère comme des entraves à l’exercice de l’action syndicale dans certains secteurs. Elle appelle à un respect accru des libertés syndicales et à l’amélioration des conditions de travail, notamment dans les activités caractérisées par un recours important à la sous-traitance.

La centrale réaffirme, dans ce cadre, son soutien aux différentes formes de mobilisation engagées dans plusieurs secteurs, tout en appelant à poursuivre les actions revendicatives dans les prochaines semaines.

Enfin, l’UMT inscrit ses positions dans une séquence plus large, marquée par la préparation de la fête du Travail. Elle appelle à faire de cette échéance un moment de mobilisation autour des revendications liées aux revenus, aux conditions de vie et aux droits syndicaux.