Le Hezbollah toujours à l’offensive : N. Haley signe des missiles destinés au Liban !

Les médias israéliens ont signalé, mercredi matin, une grande explosion en Galilée alors que la Chaîne israélienne 12 avait rapporté que des missiles se sont abattus autour de la colonie de Chtoula. Le Hezbollah a confirmé avoir ciblé un attroupement des forces d’occupation dans la forêt de Chtoula. En outre, ses combattants s’en sont pris aux sites d’espionnage d’Al Raheb. Plusieurs autres opérations ont été menées dans la journée contre des cibles militaires israéliennes.

La veille, le Hezbollah avait lancé à l’aube une attaque à courte distance de missiles guidés, d’obus d’artillerie et d’armes directes, visant le site de Ramiya, sa garnison, ses équipements et les positions de ses soldats. Depuis le 8 octobre dernier, la Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, mène des opérations contre des cibles israéliennes, en soutien à Gaza et en riposte aux agressions israéliennes contre le Liban.

A rappeler que Nikki Haley, ancienne déléguée américaine aux Nations Unies, a été prise en photos entrain de signer un missile dans le nord d’Israël qui était censé être lancé contre le sud du Liban. Hommes politiques, journalistes et médias israéliens ont salué la scène. La photo qui circule, notamment sur la plateforme X, montre N. Haley signant le missile avec : « Éliminez-les… Les USA aiment toujours Israël. »

Hanoch Milvedisky, membre de la Knesset du parti Likoud dirigé par Benjamin Netanyahu a également posté la photo avec la légende: « J’aime beaucoup Nikki Haley. Un véritable ami d’Israël ». Almog Booker, présentateur de la chaîne israélienne 13, a écrit sur le même réseau : « Quelle reine ! L’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley a envoyé un missile au Hezbollah porteur d’un message manuscrit clair en faveur d’Israël ». La photo a également été publiée par Yunon Magal, journaliste dans la chaîne 14, proche de la coalition gouvernementale de droite en Israël, avec le commentaire : « Elle a signé sur le projectile Eliminez-les ». Shulmo Pollak, journaliste à la radio Kol Hai, affiliée aux Juifs ultra-orthodoxes (Haredim), a déclaré : « Nikki Haley ajoute sa signature au missile qui va bientôt atterrir sur un site du Hezbollah, avec son commentaire : « Anéantissez-les ». Il a ajouté : « S’il y a mille likes ici (sur son post X), j’accrocherai cette photo comme affiche sur les panneaux publicitaires d’Ayalon. » Ayalon est une rue de Tel-Aviv (centre) qui est le théâtre depuis des semaines de manifestations réclamant la fin de la guerre israélienne en cours dans la bande de Gaza, depuis le 7 octobre dernier, et la conclusion d’un accord d’échange de prisonniers avec le Hamas.

Selon le Yedioth Ahronoth, la photo de Haley a été prise lors de sa visite dans le nord d’Israël pour exprimer sa solidarité avec l’entité sioniste, après sa visite lundi dans les colonies proches de Gaza.