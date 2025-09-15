Le don royal remis à cheikh Moad : Succession tranchée à la tête de la zaouïa Boutchichia

La commission royale, dirigée par Kaïsse Ben Yahia, chargé de mission au cabinet royal, s’est rendue samedi 13 septembre à Madagh pour remettre le don royal à cheikh Moad. Ce dernier a accueilli la délégation entouré de ses fidèles et des hauts représentants des autorités locales, de l’armée, de la gendarmerie, de la police et de la protection civile, en présence du gouverneur de Berkane. Autant dire que la tariqa a échappé à la saignée à laquelle bien des cercles s’attendaient. En effet, Mounir Al Qadiri Boutchich avait officiellement annoncé, le 27 août dernier, son retrait de la direction de la zaouïa, mettant ainsi un terme aux conjectures. « J’exprime ma pleine disponibilité à coopérer avec mon frère Moad dans sa mission de Cheikh des affaires extérieures et intérieures de la Tariqa Qadiria Boutchichiya. Je le félicite pour son accession à cette mission de bienfaisance bénie. Je resterai également fidèle aux directives et instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste et le soutienne, en tant que fidèle serviteur des constantes religieuses et nationales », a-t-il précisé.

Cheikh Mounir, à qui son père Jamal Eddine avait confié la direction de la zaouïa avant son décès, était absent lors de la cérémonie de remise du don royal samedi. Sa dernière apparition publique remonte au 4 septembre au Mausolée Mohammed V à Rabat, vêtu de la tenue traditionnelle, quelques minutes avant l’arrivée du roi Mohammed VI pour présider une veillée religieuse à l’occasion de la fête d’Al Mawlid. Son frère, Moad, était également de la messe.

La tension entre les frères Boutchichi a empêché la zaouïa d’organiser la 20ᵉ édition de la « Rencontre mondiale du soufisme », initialement prévue du 1er au 6 septembre à Madagh, ainsi que les festivités de la fête d’Al Mawlid, également organisées au siège de la Tariqa. Ces deux événements conféraient à la zaouïa un rayonnement international par rapport aux autres confréries.

Le Souverain avait reçu au palais royal de Casablanca, le 20 janvier 2017, feu Jamal Eddine, père de Moad et Mounir, venu présenter ses condoléances suite au décès de son père, Hamza Al Qadiri, survenu deux jours plus tôt. Cette audience avait été perçue comme une bénédiction royale.